海運掀退船潮 疫情以來首見

運價大跌後，貨櫃海運業掀「退船潮」。最新數據顯示，一些近兩年在行情高位時進入市場的租家、貨主正大量退租此前高價租入的貨櫃船舶，恐掀起船舶退租潮，為疫情 以來首見。業界認為，此舉將為海運業迎來運力重整新契機，對運價有正面加持效果。

海運業者認為，雖然部分人士對於明年貨櫃海運前景不樂觀，但在租金 及租船費用雙跌下，推估明年會出現退船量大增的狀況，全球運力將持續降低。物流業者指出，市場傳出中遠、萬海都有船舶退租計畫。近兩年疫情造成貨運熱潮，很多業者高價租船，隨運價、租金雙雙暴跌，未來可能會有更多業者提前還船，也加速船舶退出市場的速度。

根據海運諮詢公司最新統計，德魯里世界運價綜合集裝箱指數Drewry WCI每40呎櫃價格為2119.96美元，連第43周下跌，與去年同期相比下跌77%。物流業者分析，租金價 格大跌，運價也崩跌，貨櫃輪業者恐出現「兩面虧損」情況，也讓租船的業者開始評估付解約金提前還船。

陽明前董事長謝志堅對明年海運業展望保守，不過他也說，美國庫存雖不少，但最近聖誕新年假期推出的促銷折扣增加，買氣攀升庫存跟著加速去化，貨量有機會慢慢出籠，美國經濟也有望朝向好轉方向前進。