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印度強打購物網 挑戰亞馬遜

編譯湯淑君／綜合報導

金融時報（FT）報導，印度準備推出由政府支持的電子商務計畫，讓線上購物「民主化」，力圖在全球成長最快的網購市場挑戰亞馬遜和沃爾瑪的flipkart。

印度商務部去年成立非營利「數位商務開放網路」（ONDC），如今已在超過85座城市試營運，包括班加羅爾，預計明年全國推出。

從註冊商家數、貨運到顧客體驗，目前亞馬遜等大咖的專屬服務都占上風，ONDC則標榜「互通」的網絡，讓買家和賣家不論用哪種App或服務，都能彼此交易。

ONDC可讓顧客使用單一App（例如金融科技服務供應商Paytm），搜尋另一平台（例如小型服務商eSamudaay）註冊商家所販售的產品，並下單訂購，再交由速度最快、成本最低的替代貨運平台（例如Dunzo）。

當局聲稱，以這種方式開放跨平台交易將大幅擴增買家和賣家數量，進而壓低成本，促進電子商務成長。官員表示，將以「統一支付介面」（UPI）為藍本，這個行動支付網路在2016年推出後，相當成功。

ONDC執行長柯許表示，這平台可在大型電商平台外，提供另一選擇。他說：「有了ONCD，人人都得憑自己提供的東西競爭，而非仗著已俘虜多少用戶。」

根據投資銀行Jefferies估計，在總人口約14億人的印度，電子商務使用者約2億人，但電商業集中在都會區，全國1,200萬個零售據點僅0.1%「具數位能力」。當局表示，對小企業來說，入行門檻仍太高。

推出UPI、ONDC正是為解決問題，扶植本土數位經濟。UPI每月交易量已超過70億美元，反映原以現金交易的企業也擁抱數位方式。

印度 亞馬遜 電商

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