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MarketWatch專家教戰 2023投資別碰五資產

編譯簡國帆／綜合報導

經歷混亂的2022年後，投資人正紛紛放眼2023年，MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，消費者已慢慢縮減支出，對投資人來說，若想省下資金，最好別買以下五樣資產。

MarketWatch專家點名的第一項資產是特殊目的併購公司（SPAC），專欄作家瓦爾迪指出，新冠疫情期間投資人湧向透過併購掛牌上市的SPAC，2021年共有613件SPAC併購案，多於2020年的248件。SPAC是讓未上市公司掛牌的工具，未上市公司在和空殼公司合併上市，理論上能加快籌資速度並且減輕監管負擔，但美國證管會（SEC）今年4月警告，所謂的SPAC好處其實未必真的能帶來嘉惠。

另外一項有風險的資產是加密貨幣，明年不該投資加密貨幣的理由是加密貨幣沒有長期的市場理論支撐，買加密貨幣比較像是在投機、而非投資。除此之外，加密貨幣根本沒有安全的存放之處，不是個停泊資金的好去處。

第三項應審慎考慮的資產是迷因股（meme stocks），瓦爾迪指出，疫情期間掀起熱潮的迷因股，多為商業模式陷入困頓的企業，例如遊戲零售商GameStop、電影院連鎖業者AMC，這個投資策略在超低利率助長的股市熱潮中，還能奏效，但現在正處於利率居高不下的熊市。

第四項資產是Meta Quest頭戴裝置，專欄作家歐文斯認為，從消費者面向來看，如果真的很喜歡虛擬實境（VR），那麼買一台今年推出的Meta Quest 2和Meta Quest Pro頭戴式裝置，沒什麼問題，但這將有如2007年初iPhone問世前夕，購買一支黑莓（BlackBerry）新機一樣。若蘋果在明年跨入MR／VR領域，可能會讓買了Meta Quest的消費者悔不當初。

最後一項被點名不該買的是特斯拉，歐文斯認為，特斯拉一直是買電動車的最佳選項，但明年會有更多類型電動車上市，價格也預料持續下滑，通用、福特、豐田及福斯等大廠都已進入市場，還有Rivian、Lucid、Fiscker等新進業者。

投資 貨幣 特斯拉

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