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半導體去庫存 給出時間表

編譯劉忠勇／綜合報導
美光指出，大部分客戶預料會在2023年中將庫存降到正常水準。（路透）
美光指出，大部分客戶預料會在2023年中將庫存降到正常水準。（路透）

全世界半導體已由兩年來的供不應求轉為供過於求，對消費者而言是個好消息，因為不怕買不到產品，且價格可能更便宜；但在此同時，晶片業者可能需裁員並縮減資本支出以保持獲利。

美光即是一例，美光執行長梅羅塔表示，庫存水準「遠高於我們的目標」。美光公布業績展望不佳，還宣布將裁員約10%。

據Susquehanna國際集團分析，最近幾個月晶片從下單到交貨的「前置時間」已經縮短。而瑞銀（UBS）指出，按天數計算的庫存已達到逾十年來最高水準，較晶片業和供應鏈的中間值高出40天左右。

晶片業的際遇出現逆轉，其實已反映在電子產品業者的表現上。PC品牌商惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示，消費性PC庫存未來兩季仍將居高不下。

英特爾和超微（AMD）也對前景不表樂觀。超微執行長蘇姿丰說，PC客戶去化庫存之際，並沒有同步補充庫存。她認為市場會持續波動。

晶片業者已表示，他們預期明年形勢將逐漸改善，但不肯定景氣何時開始上升。

繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）財務長柯蕾絲（Colette Kress）認為，庫存可望在明年1月止的本季度回到正常水準。

美光則認為，目前情況會持續到明年9月止的會計年度上半年。梅羅塔說，大部分客戶預料會在2023年中將庫存降到正常水準。

不僅PC，智慧手機銷路也委靡不振。高通公司（Qualcomm）已多次調降今年的業績展望。財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）本月表示，晶片高庫存的狀況大約要兩三季才能去化。

儘管短期供過於求，晶片業者仍繼續為長遠需求布局，看好2030年晶片業績可望翻揚一倍至1兆美元。就連美光也規畫在紐約州設廠，斥資高達1000億美元，美國新通過的晶片製造振興計畫將提供部分補助。

晶片 裁員 紐約州

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