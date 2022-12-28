日圓走貶 日本央行保持寬鬆口徑 美債殖利率上揚

美元兌日圓盤中一度升值0.7%至134.40日圓。（路透）

美元兌日圓周三升到一周來高位，受美債殖利率 跳升所提振，另外，日本央行 貨幣政策委員會成員在12月政策會議上表示，有必要延續寬鬆政策。

美元兌日圓盤中一度升值0.7%至134.40日圓。除了每日購買10年期債券之外，日本央行還提出無限量購買2年期和5年期債券。

Santander的G-10外匯策略主管Stuart Bennett說，日圓前景的一個關鍵將是日本央行1月的通膨預測。「如果他們仍然預測明年年底前通膨率低於目標，我不認為他們會輕易接受一個鷹派立場，甚至也不容易接受不那麼鴿派的立場」。

BMO Capital Markets全球外匯策略主管Greg Anderson說，如果日本政府債券殖利率保持穩定，日本央行可能不會有「採取進一步措施」的壓力。此外，美國公債周三下跌，中長期國債殖利率升至逾1個月最高，美國10年期公債殖利率上漲4.2個基點，報3.8827%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至 104.516。歐元兌美元升值0.2%至1.0623。

受益於中國放棄新冠清零政策，紐西蘭元兌美元上漲0.6%，澳元兌美元上

漲0.2%至0.6744。香港即將取消其剩下的一些主要防疫限制，取消對公共聚會的規模限制，市民不再需要疫苗接種證明才能進入某些場所。

隨著中國消費者和企業恢復到某種正常狀態，投資人不得不與經濟活動的回升保持步調一致，同時也留意感染率激增的影響。

DailyFX分析師David Cottle說：「隨著新增感染病例每天數以萬計，中國的新冠因應措施應該是許多分析師對2023年的擔憂之首，這一點並不奇怪。」