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2023下半年比特幣上看5萬美元？需達成3要件

編譯湯淑君／綜合外電
分析師認為，比特幣明年下半年有機會回升到50,000美元。（路透）
分析師認為，比特幣明年下半年有機會回升到50,000美元。（路透）

巴隆周刊（Barron's）報導，2022年對數位資產可謂史上最慘的歹年終，加密幣整體市值從2021年11月的近3兆美元跌到8,000億美元以下，比特幣（Bitcoin）年初至今跌幅超過75%。2023年展望如何？分析師認為，最糟情況下，比特幣明年上半年價格還可能腰斬。

加密幣交易所Bitbank分析師Yuya Hasegawa指出，2022年加密幣崩跌，主因是聯準會（Fed）一連串升息大動作讓投資人對比特幣這類風險性資產倒盡胃口，幣圈內部衰事連環爆，從穩定密Terra崩盤到交易所FTX破產，使情況更糟。2023年總體經濟局勢仍將是數位資產遭遇的最大挑戰，除了Fed可能繼續升息打通膨，還要面臨經濟衰退的風險。

Hasegawa表示，他並不是斷定明年加密幣市場將陷入恐慌或崩盤，但不利的總經大環境勢必進一步打擊投資人承擔風險的意願。

他預估，比特幣2023年1月至6月可能在8,000美元至25,000美元之間浮沉，然後在明年下半年開始有起色，可能回升到20,000美元至50,000美元，反映市場認為Fed將在2024年初開始降利率的期望。

Hasegawa認為，比特幣價格要重回上述預測區間的高檔，要看能否達到以下幾種條件：

1. Fed最快明年5月停止升息

2. 投資人的風險胃納在2023下半年開始改善

3. 2024年初Fed降息在望

然而，短期而言，比特幣展望仍看空。Fairlead Strategies分析師Katie Stockton預測，比特幣數周內將下測15,600美元支撐價位，更長期可能跌破13,900美元附近的支撐。

比特幣 投資 升息

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通膨、病毒與槍砲 威脅2023年全球市場的五種情境

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