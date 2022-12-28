三星衝刺半導體 逆勢大擴產

南韓電子業巨擘三星逆勢大擴產，鎖定先進製程晶圓代工與記憶體，急追台積電，同時也恐打亂記憶體市場復甦腳步。（路透）

不畏半導體景氣修正，南韓 電子業巨擘三星 逆勢大擴產，鎖定先進製程晶圓代工與記憶體，急追台積電 ，同時也恐打亂記憶體市場復甦腳步。

法人指出，台積電、英特爾、SK海力士、美光、南亞科等國際半導體大廠因應市況調整，已陸續下修資本支出，三星卻逆勢操作，不僅記憶體擴產不踩剎車，晶圓代工也因基期低而大舉在南韓與美國擴產，牽動全球半導體產業發展。

彭博資訊引述首爾經濟日報報導，三星位於南韓平澤的P3廠將擴增DRAM設備，每月可生產7萬片的12吋晶圓，高於目前P3廠DRAM產線的每月2萬片產能。

三星將使用新的設備生產12奈米DRAM，截至第3季，三星每月的DRAM晶圓總產量為66.5萬片，以增產7萬片計算，增幅達10.5%，手筆不小。

另一方面，報導指出，三星也規劃將P3廠每月晶圓代工產量提高3萬片，並增加4奈米產能，強攻先進製程。截至第3季，三星的每月晶圓代工總產量為47.6萬片，換算增幅約6.3%。因應記憶體與晶圓代工先進新產能需求，三星將新增至少10台極紫外光設備（EUV），目前三星已有約40台EUV，換算將增加25%。

業界認為，三星晶圓代工因產能約五成自用與約五成對外接單而呈現供不應求，其4奈米製程已在本季陸續擴產到位。

即便三星在先進製程產能規模仍僅約龍頭台積電的五分之一，但三星展現強烈企圖心追趕台積電。

南韓媒體infostockdaily報導，三星晶圓代工4奈米製程先前已將良率提升至近約六成，隨客戶需求提升而決議擴充，相關投資挹注下，三星晶圓代工在4奈米投資將達約5兆韓元。

記憶體方面，受智慧手機、PC等需求疲軟衝擊，DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格持續走跌，儘管其他原廠和台廠都祭出減產和縮減資本支出的策略，但業界龍頭三星始終逆勢運作，雖然有助於三星本身規模擴張，但對整體記憶體市場而言並非好事，不僅會拖延庫存去化的時間，也會使得相關同業營運更具壓力。

市調機構Omdia統計，三星在全球DRAM市場市占率節節攀升，從2021年第4季的41.9%，今年第2季擴大到43.4%，穩居龍頭。NAND Flash方面，三星今年第2季市占率達33.3%，排名第一。

今年以來，DRAM與NAND Flash報價跌跌不休，美光上季財報更陷入虧損，並預告本季面臨連兩季虧損壓力。記憶體業界原本預期，隨著主要製造商減產、調降資本支出，市場可望在明年中過後逐步回歸正軌，如今三星又砸錢擴產，產業復甦步調出現變數。