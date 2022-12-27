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亞太區航空客運 喜迎復甦期

編譯林奕榮／綜合報導
彭博資訊分析師表示，亞太地區航空業者明年或許將迎來有利的客運供需平衡局勢。 （歐新社）
彭博資訊分析師表示，亞太地區航空業者明年或許將迎來有利的客運供需平衡局勢。 （歐新社）

彭博資訊分析師表示，亞太地區航空業者明年或許將迎來有利的客運供需平衡局勢，因多數亞太經濟體避免衰退、需求被壓抑及中國重新開放，能夠增加運力的航空公司表現有望勝過同業。

新冠疫情使航空業陷入歷來最大危機，全球各航空公司大舉裁員，有些甚至已停業。不過，根據下半年的財報，隨著航空系統客運航班運力恢復至2019年約65%的水準，許多亞太地區的航空公司可能轉虧為盈。儘管亞洲航空公司在恢復運力方面落後於全球同業，但新加坡航空、澳洲航空、日本航空和全日空等航空公司大幅回升，新航及澳洲航空上季已繳出出色財報。另外，大韓航空第3季的運力回升較慢，但已靠貨運業務賺取高額利潤。

大型航空業者目前表現相對較差的是國泰航空和中國大陸業者，但隨著香港放寬限制以及大陸鬆綁動態清零政策，這些航空業者的業績將急起直追。

彭博資訊分析師預估，到2023年年底，中國國內航空市場將全面復甦，但國際航空市場只會恢復至2019年的40%。

在當前供應吃緊、航空獲利豐厚的市場中，亞太地區航空公司的利潤回報將取決於運力的提升，這有賴於將停飛的飛機重新投入營運，以及飛機製造商是否能按時交付新飛機。目前，亞太航空公司正致力讓飛機重新投入服務，從6月30日到12月19日，停飛的飛機減少24%至1,242架，占整體機隊規模的14%。

另外，亞太地區航空公司預計2023年可收到362架新交付的飛機，印度的IndiGo和初創公司Akasa可能是2023年收到最多新機的公司。

產業分析師指出，疫情導致航空需求暴跌，一度讓亞洲航空業者的前景烏雲密布，因為各國實施的出入境和邊界限制導，衝擊亞洲航空公司的財務績效與現金流，一旦財務存有重大不確定性，可能拖累公司的持續營運能力。

分析師 澳洲 疫情

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