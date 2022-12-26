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韓股今年慘跌22% 晶片和娛樂股重傷 這檔卻狂飆1515%

編譯葉亭均／綜合外電
南韓股市今年來重挫約22%，半導體股和網路股跌勢慘重。（美聯社）
南韓股市今年來重挫約22%，半導體股和網路股跌勢慘重。（美聯社）

南韓股市與台股一樣，今年都重挫約22%，晶片股與網路巨擘股票是拖累韓股表現不佳的主因。投資人同時發現，電動車供應鏈與國防類股成了南韓股市今年的贏家。

南韓Kospi指數即將寫下2008年來最大年度跌幅，以個股而言，三星電子重挫26%，網路公司Kakao崩跌逾52%，反映經濟衰退疑慮讓全球的成長股「跌跌不休」。

其他重挫的個股包括一些去年大漲的股票，像是元宇宙、電玩遊戲與加密貨幣概念股。與Netflix熱門影集「魷魚遊戲」相關的公司股價也大幅波動，反映投資人擔心它們只是一時爆紅。

Billionfold資產管理公司執行長安炯鎮（An Hyungjin，音譯）表示：「這是成長股飽受打擊的一年」。他說，大方向的變化帶來惡性循環。

同時，今年初締造107億美元上市案的電池製造業者LG新能源（LG Energy Solution）自1月上市以來股價大漲53%，成為Kospi指數第二大權值股，反映投資人把資金撤離半導體類股後，投入電動車相關股票。

今年韓股最大贏家是Hydro Lithium公司，股價飆漲了1,515%，該公司是由原先不太知名的土木工程公司Korea SE改名，並擬定了要投入電動車電池材料、鋰礦開採、回收與再生能源等新事業領域的宏大計畫。

另外，全球軍備競賽也讓南韓國防類股屢獲出口大單，韓國航太工業公司（Korea Aerospace Industries）、韓華航太（Hanwha AeroSpace）和現代樂鐵（Hyundai Rotem）股價今年來分別上漲超過30%。

包括高盛集團、摩根士丹利、野村等券商都調升他們對韓國股票明年的看法，理由是估值便宜、記憶體晶片類股有望反彈，以及可能受惠於中國大陸重新開放。

股票 股價 南韓

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