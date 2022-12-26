全球處於「多重危機」 這些國家提克服之道：超脫GDP

蘇格蘭首席大臣施特金。（路透）

財經網站CNBC報導，芬蘭、冰島、蘇格蘭、威爾斯和紐西蘭組成的幸福經濟政府聯盟（Wellbeing Economy Governments）正努力擴大影響力，希望2040年前促成全球各地經濟體轉型，放棄以國內生產總值（GDP）的成長率當成衡量進步的指標，重新制定能提供優質生活的經濟政策，讓人類與環境和諧相處。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）指出，「世界需要一個新的經濟模式」。她力促各國政府決策者追求經濟成長要以人民幸福為中心，氣候緊急狀況、生物多樣性流失、生活成本危機在內的多重全球危機，「強調我們該重視什麼以及我們的經濟是為了什麼的基本問題」。

根據CNBC，「多重危機」指發生在全球系統裡的危機，交相影響以致於造成的危害大於其總和。

紐西蘭於11月公布了第一份幸福報告。紐國財政部 首席經濟顧問Dominick Stephens告訴CNBC：「我們想要理解GDP以外的進展，但沒有單一指標可用來衡量幸福，因此須檢視系列指標和證據，以理解更廣泛意義上的進展。那有助我們瞭解哪裡做的好，哪裡落後，以及不同族群對幸福的感受有何不同。」

在11月24日公布的報告，凸顯出年長和年輕公民之間日益擴大的差距，長者在系列指標上的分數更高。紐國財政部並辨識出三大有待改善的領域：心理健康 、教育成就，以及住房的可負擔性和品質。

Stephens說，「紐西蘭沒有如何能在幸福報告上表現良好的高招，不同的國家採行不同的方法」，將幸福分析納入政策，這讓彼此有機會從各自的經驗裡互相學習。

澳洲 、加拿大和哥斯大黎加等國最近幾個月正和幸福經濟政府聯盟密切合作，主張「後成長」的人士相信，更多國家接受幸福運動只是時間問題。後成長的社會不認為有持續不斷追求經濟成長的需求。