中疫情升溫 威脅蘋果前景

中國新冠疫情急升，iPhone的生產勢必因而蒙受長達數月的干擾，威脅蘋果的營運。(路透資料照片)

中國新冠疫情急升，供應鏈 專家警告，iPhone的生產可能因而蒙受長達數月的干擾，對蘋果 帶來威脅。專家也預估，接下來二到六個月可能是蘋果供應鏈的決定性時刻。

英國金融時報（FT）報導，鴻海已把部分產能移往中國其他地區，蘋果則已和零組件供應商協調，希望縮短不尋常的等待時間。根據瑞銀集團的資料，在美國要買高階iPhone，如今需等上約23天。

北京當局已解除清零政策，但一個將延續更久的風險如今開始浮現：全中國的零件廠或組裝廠都可能面臨缺工問題。

加州研究集團Resilinc執行長Bindiya Vakil告訴金融時報，接下來應該會看到員工經常無故缺席或曠職，許多部門的營運都會受影響，不只是工廠，從倉庫到配送、物流和運輸設備，都會遭遇類似麻煩。

諮詢業者Asymco的獨立分析師Horace Dediu表示，蘋果這幾個月在中國面臨的是生產和營運困境，接下來要面對的可能變成需求危機，因為當地民眾勢必會改變消費習慣。

他認為，其他國家在封鎖期間都出現需求暴增的情況，但那是因為居家上班以及政府的刺激措施，不過中國的免疫力低落，社會安全網嚴重不足，預料消費者明年會看緊荷包，避免花大錢採購。

蘋果在台灣的三大供應商鴻海、和碩與緯創，紛紛尋求擴大在印度 的營運。印度產業情報集團CyberMedia研究公司負責人Prabhu Ram估計，iPhone目前約有7~8%在印度組裝，他預估，到2024年左右，上述三大台廠將把印度組裝的占比提高到18%。

倫敦供應鏈諮詢業者State of Flux董事長戴伊（Alan Day）認為，接下來二到六個月將是蘋果供應鏈的關鍵時刻，因為中國當局對疫情的因應方式不夠純熟，全球其他地方都已建立起一套標準程序，但中國幾乎一直沒有提供任何可讓企業依循的標準。