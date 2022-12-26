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三星大砍單 恐爆手機晶片價格戰

記者李孟珊、陳昱翔／綜合報導

非蘋手機買氣低迷，龍頭三星傳出大砍5G入門主力機種Galaxy A23訂單，由原訂1260萬支銳減至400萬支，減幅高達七成，是目前三星砍單量最大的機種，但因全數採用高通晶片，三星大砍單，業界憂心高通庫存隨之暴增，引爆手機晶片價格戰科。

原本市場認為，進入5G世代後，扣除蘋果與三星部分機種採用自家研發的晶片之外，全球手機晶片僅剩聯發科與高通兩家主力供應商，兩強主動發起價格戰機率低。

但近期非蘋手機買氣疲弱，美系外資示警，高通已陸續在入門5G晶片啟動價格戰。根據過往經驗，價格戰帶來的是市占率與毛利率波動。

業界人士指出，三星Galaxy A23分為4G與5G兩種版本，正常年銷量合計預估應為約3000萬支，占三星年度出貨總量約一成，算是熱銷機種。其中，5G版訂價200美元左右，是三星主力5G入門機種。

韓媒TheElec披露，受全球通膨壓抑非蘋手機買氣，加上某項功能致使手機操作出現問題，三星大砍5G主力入門機種Galaxy A23訂單，由原訂1260萬支銳減至400萬支，減幅高達七成。

據悉，Galaxy A23 5G版本晶片採用高通「驍龍695」，隨著三星大砍七成訂單，業界研判高通庫存恐暴增，為去化庫存，高通勢必得砍價，引爆手機晶片價格戰，不利聯發科。

三星 5G 晶片

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