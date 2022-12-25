克羅埃西亞下周正式改採歐元 將迎觀光、經濟效益

克羅埃西亞自2023年1月1日起將採用歐元。（美聯社）

克羅埃西亞自明年1月1日起，也就是下周開始將採用歐元，正式加入單一貨幣 區，成為第20個歐元國，同時加入邊境取消管制的申根區。對這個擁有400萬人口的國家來說，這是個里程碑，將與其他歐盟國家更緊密結合。

英國金融時報引述經濟分析師的說法指出，克羅埃西亞捨本國貨幣庫納（Kuna）、改採歐元將帶來好處，因為該國逾半數的對外貿易、三分之二的外國直接投資以及約七成的觀光 客都仰賴歐元區。

這也對歐洲的團結力具有象徵性提升作用，此時俄羅斯正試圖破壞歐盟對烏克蘭戰爭的反對立場。歐洲央行總裁拉加德形容，此舉對歐元區是投下信任票，而且克羅埃西亞應該會受惠於歐元的保護。

從某種程度而言，對一個整體銀行存款有一半已經是歐元、60%貸款也是歐元的國家而言，改採歐元是很自然的進展，而上述占比已經超過歐元區以外任何國家的同項目比值。

克羅埃西亞央行總裁弗耶奇（Boris Vujcic）表示：「克羅埃西亞會是加入歐元區最為受惠的國家，它會消除外匯風險。在克羅埃西亞的外匯風險是最高的。」「當你的貨幣兌歐元貶值時，代表你的債務更多了。若反映這樣的風險，做為一國的借貸成本會更高。」他說，克羅埃西亞有270億歐元的外匯存底來支應，相當於國內生產毛額（GDP）的40%，不過加入歐元區代表不再需要接近如此高的程度。

弗耶奇說，危機時期最能彰顯歐元的好處，他指出匈牙利佛林特、波蘭羅提、捷克克魯近期遭遇拋售壓力，「他們必須大幅升息，而他們的10年期公債殖利率 現在達5%至8.5%」。

相較下，克羅埃西亞的10年期公債殖利率約3.5%，比義大利和希臘還低，略高於希臘，儘管克國還沒加入歐元區。弗耶奇表示：「這會產生龐大的信譽效益。」

克國連鎖超商Studenac執行長森薩克認為，改採歐元除了能提振觀光外，也會讓尋求在國外進行置產的外國買家對克國更有興趣，無論是用於度假或避寒。