亞洲塑膠及鋼鐵價從4月高峰暴跌 因中國原物料出口增

中國國內消費疲軟，促使原物料生產商轉向出口市場，塑膠、鋼鐵等大宗商品的國際價格已從今年稍早高位大跌。 （路透）

隨著中國國內消費疲軟，促使中國原物料生產商轉向出口市場，塑膠、鋼鐵等大宗商品的國際價格已從今年稍早的高點大跌。

日經新聞報導，全球最大聚氯乙烯進口國印度 表示，今年4至10月從中國進口的聚氯乙烯已增加一倍。中國對印度出口額大增，已衝擊聚氯乙烯國際價格，本月日商銷往印度的聚氯乙烯價格較上月挫跌10％，至每公噸約770~800美元，中位數較4月高峰下滑了56％。

這是受中國供應增加、內需冷卻的情況所推動。今年頭前11個月中國人對國內建案投資下滑10%，拖累了當地對用於建築產品及水管的材料的需求，中國實施防疫封鎖政策及經濟疲軟，也導致許多產業降溫，原料供過於求，迫使生產商尋求其他市場。

尼龍原料己內醯胺（CPL）在中國的產能過去五年翻倍，但今年前3季內需僅增加4％，這使生產商尋求其他市場。隨著競爭加劇，日本 CPL廠UBE表示，其出口亞洲市場的己內醯胺價格，已從4月高位重摔25%，至每公噸1,750美元。

UBE內醯胺和硫酸銨（AS）銷售部門主管說：「由於日圓疲軟，日本產品出口仍能保持競爭力，但我們東南亞 和台灣CPL廠的出口就不是如此了。」

日本丸紅經濟研究所的李雪連說，並未看到鋼鐵價格像2015年那樣驟跌，中國政府一直控制鋼鐵產品產能，因此不會重蹈過往供應過剩的覆轍。但由於內需低迷，尤其是占中國鋼鐵消費量約60%的建築業急凍，出口已再次回升。

中國海關數據顯示，11月鋼鐵出口年比勁揚28%。世界鋼鐵協會（WSA）預計，今年中國整體鋼鐵需求下降4%。東亞熱軋鋼捲價格較4月中高峰猛跌約40％；熱軋鋼捲廣泛用於汽車和電器等產品。