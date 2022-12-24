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全球運價小跌 旺季附加費有譜

記者黃淑惠／台北報導

全球貨櫃運價指數本周還是小跌開出，根據昨（23）日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌16.2點至1,107.09點，周跌幅1.44%連續27周下滑。

其中，遠東到地中海運價連三周逆勢上漲。物流業者認為，隨著跌幅持續收斂，有助於推動元月旺季附加費用的加收。

國內的航運物流業者分析，雖然本周運價還未能反彈上漲，然而就目前小跌走勢代表市場貨量已經回穩，業界也都收到各大海運業者通知，陸續在元月開始加收GRI等旺季附加費等，所以元月就算即期現貨市場價格不漲，只要能順利加收附加費用，對於長榮、陽明及萬海等航運業者來說元月營收也是大補。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,049美元，較前一周下跌1美元，跌幅0.1%。

遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達1,896美元，較前一周上漲45美元，漲幅2.43%。

美國線的運價表現，關係到海運業者下個月能否順利加收各種附加費，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1,418美元，較前一周下跌5美元，跌幅0.35%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,096美元，較前一周下跌73美元，跌幅2.3%。

物流業者不諱言的指出，亞洲-美東線還能維持在3,000美元之上，對於貨櫃輪業者來說是一大利多，由運價表現就可以看出來美東的貨量比預期來的好。

指數 營收 長榮

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