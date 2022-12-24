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俄反擊G7制裁 原油減產6%

編譯陳律安／綜合報導
俄羅斯可能在2023年初把原油的日產量縮減50萬~70萬桶。（路透）
俄羅斯可能在2023年初把原油的日產量縮減50萬~70萬桶。（路透）

俄羅斯副總理諾瓦克23日說，可能在2023年初把原油的日產量縮減50萬~70萬桶，以回擊七大工業國集團（G7）所祭出的俄油價格上限措施。國際油價一度應聲上漲逾2%。

彭博資訊報導，諾瓦克接受俄羅斯24電視台訪問時說：「我們已準備好在明年初部分減產。」他表示，減產量約莫為目前產量的5%~6%。

諾瓦克說，將試圖與其他產油國達成共識，以避免減產造成的風險。他說：「我們現在寧願承受減產風險，而不是按政策目標販售石油。」

即便諾瓦克表示，可能的減產量微不足道，但在許多分析師預期中國大陸的原油需求可望回升之際，此舉可能加劇全球油市的緊俏情勢。

諾瓦克是莫斯科當局在石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的談判代表，也是重要的能源官員。他重申，俄國不會賣油給採行俄油價格上限的買家和國家。他說，俄國的產油業者仍能把油品轉售至亞洲等市場，因為各國對俄國原油的需求仍相當高。

布蘭特原油價格23日盤中躍升2.7%，報每桶約83美元，本周周線有望再漲至少4%；紐約西德州原油期貨23日一度漲2.8%至79.7美元，周線同樣連二紅。

俄國總統普亭22日說，將在下周一（26日）或周二（27日）簽署行政命令，以因應俄油價格上限。他說將採取預防性措施，但未說明細節。

諾瓦克說，俄國今年全年的原油產量將從去年的5.24億噸提高到5.35億噸，相當於日產量約1,074萬桶。彭博資訊見到的產業數據顯示，俄國的平均日產量在11月達到1,090萬桶，寫八個月高點。

自12月5日起，G7和歐盟對俄國的海運原油實施60美元的價格上限，也禁止歐盟國家進口俄國的海運原油，以限制克里姆林宮的石油收入，從而限縮其進犯烏克蘭的能力。以超過60美元價格販售的俄油，將無法取得西方企業的重要服務，例如保險。目前俄國烏拉爾原油的市價遠低於60美元。

俄國 油價 石油

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