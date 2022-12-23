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日銀年終投來YCC變化球 投資人如何接招？

編譯湯淑君／綜合外電
日本銀行總裁黑田東彥。（路透）
日本銀行總裁黑田東彥。（路透）

2022年全球金融市場面臨的最後一個變化球，可能是日本銀行（央行）突然決定放寬「殖利率曲線管控」（YCC）政策，讓日本10年期公債殖利率上限從0.25%提高到0.5%。此舉對全球投資人有何影響？分析師說，影響非常大，應儘早調整策略應變。

財經網站MarketWatch報導，美銀（BofA）策略師哈奈特（Michael Hartnett）領導的團隊表示，日銀放寬YCC上限的意義是：全球利率「底部升高」了。過去30年來，飽受通縮之苦的日本設定了全球利率的「地板」，但如今情況已改觀，日銀甚至不無可能在明年完全取消YCC。

這對全球投資人有何意義？美銀表示，這有利於大宗商品、美國以外的股市、小型股、價值股、工業股和銀行股。

美銀策略師團隊說，日本殖利率上揚，對日本銀行股尤其是大利多。他們指出，回顧過往歷史，每逢日本政府公債殖利率上升，銀行股和不動產股表現往往超越大盤。

花旗（Citi）策略師團隊也呼應這種看法，並表示選因應策略是做多日本的銀行股。他們指出，以0.6的股價淨值比 (P/B ratio），當地銀行股現在市價仍遠低於YCC政策實施之前的價位。他們尤其看好三菱日聯金融集團（MUFG）和Resona銀行。

對於日銀總裁黑田東彥為何此時拋出這枚震撼彈，至今眾說紛紜。原先各界普遍以為，現年78的黑田明年4月卸任前，不會改變在債市挹注流動性的招牌政策。不料，黑田竟然在卸任前數月突然調整2016年9月實施至今的YCC政策。

這是大事一樁，有如東京一隻蝴蝶拍翅，卻在全球市場引發漣漪效應。因為世界各地交易員借入成本低廉的日圓，轉投資從美國、南非、波蘭到紐西蘭等國收益較高的資產，一旦日銀貨幣政策從超級寬鬆轉向緊縮，勢必帶動日圓猛然升值，進而波及這些「利差交易」，在全球匯市、債市、股市、房市掀起狂瀾。

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，日銀此舉未必全是負面衝擊，因為日圓升值意味美元相對貶值。這將強化明年美元走貶的預期，對新興市場而言是好消息。

那麼，為什麼黑田現在出手？歐瑟士說，一種解釋是「解鈴還需繫鈴人」，由在位多年、已建立公信力的黑田團隊在交棒前調整政策，有助於降低新團隊將來接手後突然改弦易轍恐引發市場動盪的風險。

有人認為，放寬YCC上限，可能意味日銀即將認敗、終將放棄干預債市。但歐瑟士認為，更可信的理由，是黑田想把殖利率目標調整在「更守得住的價位」，有利下任日銀總裁繼續維持下去。

殖利率 日本 投資

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