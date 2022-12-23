張忠謀稱「全球化已死」 卡普利：再全球化促進半導體復興

長期追蹤導體產業發展的新加坡韓禮士基金會研究員卡普利認為，世界正經歷「再全球化」，將促成半導體業復興。（路透）

台積電創辦人張忠謀最近說：「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死。」長期追蹤導體產業發展的新加坡韓禮士基金會研究員卡普利（Alex Capri）則認為，全球化沒死，現在世界經歷的並非「去全球化」，而是「再全球化」（reglobalizing），而這將促成半導體業復興。

卡普利投書巴隆周刊（Barron's）說，地緣政治和其他因素正擾亂世人所熟悉的「全球化」，導致半導體全球供應鏈碎片化，但同時也帶來創新和成長的企機。

自由派經濟模式主張，除非市場失靈，否則政府應該避免干預市場，這種經濟思維如今已變得根深柢固。但卡普利指出，若把這種老派經濟學原則硬生生套用在今日瞬息萬變的全球經濟上，會產生一些問題。

首先，圍繞市場失靈假設的傳統經濟學派，並未考量到公開交易體制下若出現以國家為中心的掠奪性行為時，可能付出的代價。中國大陸運用經濟規模和新重商主義式的行徑，顛覆了國際制度。因此，原本適用於開放、公平貿易的標準，如今在評估部分策略性供應鏈時，已不再適用。

傳統模式也未把氣候變遷的毀滅性代價妥善納入考量。半導體供應鏈留下大量碳足跡，一片矽晶圓的加工過程涉及頻繁的跨國運送。

最後，舊有模式終會導致半導體製造地點高度集中化，如今全世界60%的微晶片 和90%的高階晶片倚賴台灣生產。卡普利指出，考量未來疫情、天災和地緣政治衝突風險，這種情況「難以為繼」。

卡普利說，受惠於政府主導的「在地化」與「區域化」計畫，以及公、私部門攜手合作，一波產業復興已在專業分工的新興半導體產業展開。由公帑資助的計畫，例如美國聚焦氣候的「通膨削減法」（IRA）和「歐洲綠色政綱」（European Green Deal）正催生新的科技生態系。

這些努力正助長專精化半導體的需求。但諸如電動車等產業，仍能使用較舊型技術（10奈米以上的晶片）。而台積電設在美國亞歷桑納州的兩座新晶圓廠，將至少斥資420億美元生產最尖端的5奈米和3奈米晶片，主要用於國防相關領域，例如超級電腦、量子科學和先進武器系統。

美國的「晶片法」（CHIPS Act）已助長創新深化，並鼓勵企業與大專院校締結生產夥伴關係。美國半導體公司SkyWater Technologies已投資 18億美元，在普渡大學的探索園區（Discovery Park District）興建商業上可行的晶圓廠。預料這類合作計畫將愈來愈多。自從8月「晶片法」完成立法以來，民間投資總額已超過2,000億美元。

更廣泛而言，半導體「五國集團」（美國、日本 、南韓、荷蘭和台灣）基本價值觀相同，地緣政治利害關係也一致，形成半導體「再全球化」的核心。以此為基礎，可望建構更廣大的可信賴合作夥伴關係網絡。

歐盟、日本、南韓和台灣，都已通過各自版本的「晶片法」類似計畫。乍看下這些國家似乎彼此競爭，但長遠來看，應該視之為對彼此都有益的發展。在半導體「再全球化」過程中，英特爾也參與其事，最近宣布投資850億美元，在德國、愛爾蘭、義大利、波蘭、西班牙和法國興建晶圓廠和研發設施。台積電另與Sony結盟在日本投資蓋新晶圓廠，並正洽談在德國建廠。

懷疑者預言，各國紛紛興建半導體廠恐怕是徒勞之舉，甚至可能演變成「競相沉淪」的下場。但卡普利指出，「五國集團」之間的良性交流已經展開，且有潛力推廣至其他相容的市場，例如以色列、新加坡、哥斯大黎加等。就連以往未涉足半導體產業的國家，像是澳洲，也正探索如何參與半導體業復興。

卡普利說，日本、南韓和荷蘭今天的半導體實力，奠基於早年的產業政策。冷戰期間的太空競賽催生了世界最早的積體電路（IC），是快捷半導體（Fairchild Semiconductor）的傑作；台灣能從1970年代的農業經濟脫胎換骨成今日的全球半導體重鎮，更要歸功於產業政策，而「台灣半導體教父」張忠謀就在期間扮演關鍵角色。從「全球化」到「再全球化」，如此這般，循環不已。