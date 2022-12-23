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美光大裁員 記憶體吹寒風

編譯林奇賢、記者李孟珊／綜合報導
記憶體晶片大廠美光陷入虧損，將裁員10%並削減支出。（路透）
記憶體晶片大廠美光陷入虧損，將裁員10%並削減支出。（路透）

面對13年來最嚴重的供應過剩困境，記憶體晶片大廠美光（Micron）上季營收將近腰斬、陷入虧損，本季預料將繼續虧損，明年可能也難恢復獲利。

美光預估市況要到明年下半年才會大幅好轉，全球4.8萬員工，將裁員10%並削減支出，即日起到明年8月止將調降高階主管薪資，以因應疲軟市況，拖累股價22日美股早盤跌逾3%。

美光對產業展望悲觀，台灣DRAM大廠南亞科總經理李培瑛先前已指出，DRAM市況「超乎預期差」，南亞科、華邦電、旺宏、威剛等DRAM相關業者今年以來皆受產業寒冬影響，面對美光裁員減薪，業界指出，目前台灣廠商多以削減資本支出和減產為主，尚未出現裁員的傳聞。

美光截至本月1日的年度第1季（上季）營收較一年前銳減47%至40.9億美元，淨損1.95億美元，不計特定項目後每股損失4美分；本季營收預估38億美元，約年減51%，不計特定項目後每股將損失62美分左右，全都不如市場預測。

執行長梅羅塔表示，上季「情勢頗具挑戰」，當前的供需失衡為13年來最嚴重，「供應和需求依然大幅錯配，預期整個2023年的獲利能力都將面臨挑戰」。他認為庫存可能在本季攀峰，明年中有望降到相對健全的水準，美光營收將在明年下半年改善，獲利能力的復甦幅度與速度，取決於供應何時與需求相符。

美光調降今年度資本支出到70億-75億美元，低於之前規劃的80億美元，今年度晶片製造設備支出減少超過50%，並可能「大幅下調」明年度資本支出，明年度晶圓設備硬體支出將少於今年度。美光11月宣布減少投片量20%，且無限期持續。

美光認為，今年PC出貨量將下滑高二位數百分比，明年下滑低個位數百分比，回到2019年水準；今年智慧手機出貨量估將減少10%，減幅大於原估的高個位數百分比，明年可能持平或略增。明年資料中心的需求，預測將「遠低於」歷史趨勢，關鍵客戶仍在降低庫存。商業長薩達納說，一些資料中心客戶可能要至少好幾季才能讓庫存降到更正常水準。

美光認為，今年DRAM和NAND快閃記憶體晶片的整體位元成長率，都是低個位數百分比，明年DRAM需求看增10%，NAND有望成長20%。

營收 晶片 裁員

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