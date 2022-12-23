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必和必拓64億 收購澳銅礦商

編譯易起宇／綜合報導

全球市值最大礦商必和必拓（BHP）22日表示，已同意以96億澳幣（64億美元）價碼，收購澳洲銅礦商OZ Minerals，將成為該公司逾十年來最大筆併購案。

必和必拓22日表示，向OZ Minerals提出每股28.25澳幣的併購價碼後，雙方已簽訂協議計劃執行契約（SID）。OZ Minerals計劃明年3月下旬或4月初舉行股東會表決，該公司董事會已一致建議股東贊成這項交易。

這筆併購案預計將可增加必和必拓約7%的銅年產量。銅的導電性佳，並在建築和電子製品等方面獲得廣泛運用。必和必拓預期，銅的需求將在未來30年內翻增一倍。OZ Minerals在澳洲南部擁有兩座銅金礦場，與必和必拓的奧林匹克壩巨型礦場相鄰。

必和必拓表示，電動車使用的銅將是汽油車的四倍，風力和太陽能發電也比化石燃料發電需要更多的銅，但全球的銅生產前景卻已受到礦藏品質下滑、水資源稀缺和缺乏成功探勘的阻礙。

除了銅外，必和必拓也希望透過這筆併購案提升鎳產量。OZ Minerals正在澳洲西部發展一項鎳開採計畫，必和必拓也在當地擁有多座鎳礦場和加工設施。必和必拓去年剛與特斯拉簽署一筆鎳供應交易。

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