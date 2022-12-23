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特斯拉衝買氣 2電動車款降價

編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉官網公布Model 3和Model Y兩款電動車，將分別提供7,500美元和5,000美元的折扣。（歐新社）【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2022-12-23，數位典藏序號：20210209040940344】
特斯拉官網公布Model 3和Model Y兩款電動車，將分別提供7,500美元和5,000美元的折扣。（歐新社）【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2022-12-23，數位典藏序號：20210209040940344】

編譯劉忠勇／綜合報導

在車市面臨需求減緩之際，特斯拉（Tesla）在官網上公布，在美國和加拿大兩地對本月交車的 Model 3和 Model Y兩款電動車，將分別提供7500美元和5,000美元的折扣，特斯拉此時正面臨需求下滑的困境，此舉反而可能加深市場疑慮。

特斯拉對旗下買氣最好的兩款車所提供的折扣，是該公司本月稍早提供折扣的兩倍，進一步顯示該公司正在努力剌激需求。本月初新聞網站Electrek曾報導，特斯拉已對在美國交車的Model 3和 Model Y提供3750美元的折扣，在中國也另外對部分車款提供人民幣6000元折扣。

特斯拉是拜登政府通膨削減法（IRA）的主要受惠者，凡購買電動車者可享最高7500美元抵稅優惠。但投資人擔心，特斯拉已面臨需求走緩。特斯拉10月曾說，今年將達不到交車目標，但對外界需求疑慮避而不談。

特斯拉大中華區總裁朱曉彤已率隊到美國解決生產問題，公司同事間已開始盛傳，執行長馬斯克為了推特分身乏術之際，朱曉彤正被培養肩負更重要角色。路透引述知情人士報導，朱曉彤可望在特斯拉接掌更高階、管理範圍更廣的要職。

特斯拉董事詹姆士．梅鐸上月曾說，近期已挑選馬斯克的可能接班人選。但特斯拉股東格伯日前說 ，「在美國管理跟在中國經營工廠有很大差異，因此我認為馬斯克須留在特斯拉 」。

特斯拉 馬斯克 電動車

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