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聖誕老人笑呵呵 北極名下房產在過去一年上漲12%

編譯陳律安／綜合外電
房地產網站Zillow說，聖誕老人之家的房價在過去一年上漲12%。 （取材自Zillow）
房地產網站Zillow說，聖誕老人之家的房價在過去一年上漲12%。 （取材自Zillow）

房地產業者Zillow表示，聖誕老人位於北極的不動產，在過去一年價格上漲12%至115萬4,137美元，且與Zillow六年前首次上架時相比，價格已翻漲77%。

CNN報導，Zillow說，聖誕老人之家為三房兩衛，坐落在面積25英畝的土地上，於1800年代建成，充滿著懷舊情懷，但近期剛翻新，因此也提供現代設施。這棟房子有從地面直通天花板的壁爐，和可烘烤美味餅乾的廚房。

Zillow也在聲明中說，這棟只出現在該公司網站上的虛構房子，已吸引300萬瀏覽人次，是該公司瀏覽量最多的物件之一。

隨著房價上漲，聖誕老人顯然也獲得了絕佳的投資報酬率，然而美國房市的景氣已日漸趨緩。

全美房地產經紀人協會（NAR）公布，11月美國成屋銷售月比下滑7.7%，經季節因素調整後年率為409萬戶，低於市場預期的417萬戶；相較於去年同期則衰減35.4%，為連續第十個月下滑，也是2010年10月來最深的跌幅。

NAR首席經濟學家勞倫斯雲說，美國不動產市場在11月急凍，類似2020年防疫封鎖期的情況，主因是房貸利率急升，影響房屋的可負擔性，也降低屋主上架房屋的誘因，此外，待售房屋庫存也接近歷史新低水準。

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