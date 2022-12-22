南韓力拚經濟 強攻15個領域

南韓 政府21日公布「新成長策略4.0」經濟發展藍圖，涵蓋太空探索、自動駕駛技術等15個領域，致力扶植新經濟成長引擎。

南韓企劃財政部表示，這項發展計畫旨在將全國人均國民所得毛額（GNI）提高至5萬美元；南韓去年GNI為35,373美元。根據該計畫，南韓將建立協同式智慧運輸系統（C-ITS），力拚到2024年車輛可分享主要高速公路的實時路況，到2030年將擴展適用於所有道路，為自駕車 商業化鋪路。

明年起，南韓打算十年內投入2兆韓元（15.3億美元）研發能載運1.8公噸登月艇的下一代載貨火箭，目標2032年執行發射任務。在醫療領域，南韓希望到2030年至少開發三種再生療程，包括細胞治療、基因療法等，到2025年前將至少五款新醫療保健軟體商業化。

在科技方面，南韓計劃今年投入7,790億韓元推動幫助老年人和殘障人士的服務，並提高該國在人工智慧（AI ）領域的競爭力，縮小與美國的技術差距。

南韓還將建立數座採用高速低功率AI晶片的先進資料中心，目標是2027年資料市場規模衝上50兆韓元，為明年預估規模23兆美元的兩倍多。該藍圖還包括2030年擁有至少十座碳中和城市。