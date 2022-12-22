貨櫃海運小旺季 運價漲逾140%

貨櫃海運旺季真的來了，農曆年前貨量噴發，長榮 、陽明均表示，遠東到美西線近期全面滿載，不少物流業者近期都已收到海運業者的通知，各大航商將於明年1月1日起加徵「旺季附加費」，每40呎櫃加收1,000美元以上，以現貨運價來看，漲幅逾140%。

業界指出，此次貨櫃輪加收附加費，也是貨櫃指數 連26跌之後首見，此一漲價力道可望為貨櫃海運明年首季營運注入暖流。

全球貨櫃輪運價經過近半年瘋狂大跌後，業界盼望華人 農曆春節前出貨小旺季終於報到，全球運價跌幅才剛收斂，業界傳出近期亞洲到北美的貨量已經滿載，知名貨櫃輪業者陸續宣布元月加收亞洲-美國線GRI（綜合費率附加費），亞洲到美國每40呎櫃加收GRI，從1月起加收，1000美元起跳，各家調漲1,000到2,000美元不等。

物流業者也指出，現在遠東-美西線運價已跌回起漲點，每FEU（40呎櫃）為1,423美元，若能順利加收1,000美元GRI，漲幅達142%；至於現在遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,169美元，加收1,000美元計算，美東線漲幅也達31%。

距離過年僅一個月的時間，農曆春節前小旺季已經展開，業界一致認為運量回升、運價有望止跌。