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全球媒體集團 市值大蒸發

編譯湯淑君、林奇賢／綜合報導
今年來全球大型媒體集團市值已蒸發逾5000億美元，反映投資人轉趨冷淡，觸動廣播與娛樂集團股價大多腰斬，其中Netflix今年來股價重挫52%。 （美聯社）
今年來全球大型媒體集團市值已蒸發逾5000億美元，反映投資人轉趨冷淡，觸動廣播與娛樂集團股價大多腰斬，其中Netflix今年來股價重挫52%。 （美聯社）

今年來全球大型媒體集團市值已蒸發逾5000億美元，反映投資人對串流革命的反應轉趨冷淡，觸動廣播與娛樂集團股價大多腰斬，寫下歷史性跌幅紀錄。

金融時報報導，媒體業今年運勢普遍走下坡，反映競爭加劇、成本升高、消費者看緊荷包、廣告營收減緩等因素，有如一場壞消息聚集而成的完美風暴。

全球股市今年災情是金融海嘯後最慘，事業橫跨製片、廣告、有線電視的媒體集團受創尤深。迪士尼年初至今股價跌幅約45%，眼看就要步向1974年來全年最大跌幅。派拉蒙環球和Netflix今年來股價分別重挫42%和52%，華納兄弟Discovery猛摔63%。

數位媒體產業網站Digiday日前爆料，Netflix廣告方案成效不如預期，因此準備就未達標的廣告播放次數，向廣告主退款。

最新數據顯示，Netflix廣告版訂閱方案，並未受到新訂戶歡迎。

訂閱分析公司Antenna數據顯示，Netflix在11月3日推出廣告版訂閱方案後，含廣告的訂閱方案（月費6.99美元）僅占11月新增訂戶的9%，基本方案（9.99美元）占41%，標準方案（15.49美元）占24%，高級方案（19.99美元）占25%。

新冠肺炎疫情爆發之初，民眾居家防疫助長串流視頻觀賞需求，使這類公司搭上2020年3月展開的一波股市榮景。但業界主管紛紛斥資數百億美元製作串流內容的同時，提供線上觀片的服務大增，民眾生活費卻飆升，財務吃緊的家庭不得不改訂較便宜方案。

由世界前30大媒體公司組成的道瓊媒體泰坦指數今年來大跌40%，總市值從1兆3500億美元萎縮至8080億美元。

利率走高尤其打擊媒體業中的「成長股」。Spotify股價今年暴跌69%，Roku跌81%。

傳統廣播業者也受重創，有線電視資產從金母雞變成包袱，反映美國有線電視退訂潮加速。Charter Communications今年股價跌53%，Comcast跌31%。

全球經濟展望轉趨暗淡，廣告主更不願刊登品牌廣告。儘管世界盃足球賽帶來短暫助益，全年廣告營收難逃下滑命運。

為因應挑戰，多家媒體集團已調漲價格、裁員、採廣告贊助串流模式。串流服務業者也推出較平價的廣告方案，目標是盡可能招徠更多新用戶，並希望不要太多原有用戶從較貴方案降級。

Netflix今年來股價走勢。(資料來源：彭博資訊)
Netflix今年來股價走勢。(資料來源：彭博資訊)

股價 Netflix 營收

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