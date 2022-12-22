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羅比尼:避股票 抱短債黃金

編譯簡國帆／綜合報導
「末日博士」羅比尼。（路透）
「末日博士」羅比尼。（路透）

有「末日博士」之稱的紐約大學史登商學院教授羅比尼（Nouriel Roubini）警告，世界正處於慢動作脫軌模式，面對許多過去未曾存在的重大新威脅，但人們的因應措施太少，全球和美國經濟都將陷入衰退，投資人應避開股市，選擇短期債券、黃金等貴金屬、甚至是購買土地，安度即將到來的經濟風暴。

羅比尼日前接受英國金融時報（FT）專訪時表示，他在央行升息對抗通膨之前，就已持悲觀論調，「決策當局或華爾街的共識一直都是錯的，首先，他們說通膨將是暫時性的，然後討論通膨攀升是差勁的政策、還是壞運氣造成」，例如俄羅斯入侵烏克蘭和中國清零防疫限制導致的供應鏈震撼。

FT指出，現在市場共識是經濟將陷入六個月的衰退，但羅比尼再度不認同，「（衰退）將是深度且長期的」。

他指出，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、華爾街、倫敦金融城都說，「我們將會軟著陸，但是過去60年的美國貨幣史中，從沒有過在通膨高於5%（目前為7.1%）、失業率低於5%（現為3.7%）的情勢，然後要升息對抗通膨的情況下，還可以軟著陸」。羅比尼說，歐洲的情勢「糟多了」

羅比尼認為，全球和美國經濟正面臨兩大威脅，首先是美中緊張升高，可能導致更多貿易戰和去全球化，加劇全球通膨。另一個威脅是債務問題。由於公共和民間債務已如此之高，占全球國內生產毛額（GDP）比率從1999年的220%，攀高到2019年的350%，由於央行升息抑制通膨，債務成本正在飆高，可能導致債務危機。

針對投資人，羅比尼再度認為該避開股票，選擇短期債券、貴金屬等黃金、甚至買土地。雖然利率升高導致房地產價格跌，但羅比尼認為央行將會退縮，只要土地對環境變遷有韌性，是不錯的避險資產。

央行 升息 華爾街

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