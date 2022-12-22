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全球負殖利率時代 終結

編譯簡國帆、易起宇／綜合報導
日銀允許利率溫和上升，帶動日本2年期公債殖利率轉為正值，為全球負殖利率時代畫下休止符。（路透）
日銀允許利率溫和上升，帶動日本2年期公債殖利率轉為正值，為全球負殖利率時代畫下休止符。（路透）

日本銀行（央行）意外允許利率溫和上升，日本2年期公債殖利率升破零、轉為正值，為2015年來首見，使所有主要基準債券殖利率都高於零，象徵全球負殖利率時代結束。

彭博資訊報導，日本相互證券公司數據顯示，日本2年期公債殖利率21日一度上漲2個基點到0.01%，使所有主要基準債券殖利率都高於零，彭博的全球負殖利率債券指標只剩短期的日本債券。

全球央行今年來升息浪潮使債券陷入數十年來首見的空頭市場，截至20日全球負殖利率債券規模已萎縮至6,860億美元，遠低於去年底的超過11兆美元。日銀20日意外決定放寬10年期公債殖利率波動區間，允許最高可升至0.5%，促使投資人認定今年來堅持超寬鬆貨幣政策的日銀，終於也將緊縮，拖累全球債券價格暴跌。

GSFM資產管理公司顧問米勒表示，日銀重新評估超寬鬆貨幣政策效益後，成為最後一根倒下的寬鬆支柱，「我希望這代表負利率的終結，因為這可能意味我們將能不再依賴央行做所有事情，現在知道負利率根本沒用，別再提了」。

高盛集團分析師馬場直彥等表示，日銀已允許殖利率整體波動幅度能擴大到100個基點，再擴大下去將傷害10年期公債零利率的目標，「因此我們認為日銀下次的政策決策將十分重大，可能調整長短期政策利率目標，或連殖利率曲線控制政策也一起廢除」。

在日圓貶至30多年來最低，引發日本企業與民眾不滿後，日本10月通膨率衝上40年最高，讓各界更加懷疑日銀繼續刺激經濟的必要性。

但日銀政策調整已刺激日圓升值，這將有助於日本降低從海外進口燃料的成本，緩解能源危機。過去兩年來，以日圓計價的液化天然氣（LNG）價格暴漲三倍多，漲幅比以美元計價LNG價格的兩倍更甚。能源經濟研究所分析師橋本裕表示，近期日圓急速貶值確實傷害LNG採購，但「略做調整」是好事。

主要央行2年期公債殖利率。（資料來源:彭博資訊、日本相互證劵公司）
主要央行2年期公債殖利率。（資料來源:彭博資訊、日本相互證劵公司）

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