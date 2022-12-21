末日博士避險投資術／羅比尼：避開股票 抱短債黃金

「末日博士」羅比尼。（路透）

有「末日博士」之稱的紐約大學史登商學院教授羅比尼（Nouriel Roubini）警告，世界正處於慢動作的脫軌模式，面對許多過去未曾存在的重大新威脅，但人們的因應措施卻太少，全球和美國經濟都將陷入衰退，投資人應避開股市，選擇短期債券、黃金等貴金屬、甚至是購買土地，安度即將到來的經濟風暴。

羅比尼日前接受英國 金融時報（FT）專訪時表示，他在央行升息 對抗通膨之前，就已持悲觀論調，「決策當局或華爾街的共識一直都是錯的，首先，他們說通膨將是暫時性的，然後討論通膨攀升是差勁的政策、還是壞運氣造成」，例如俄羅斯入侵烏克蘭和中國清零防疫限制導致的供應鏈震撼。

FT指出，現在市場共識是經濟將陷入六個月的衰退，但羅比尼再度不認同，「不，不會有短期和淺薄的衰退，（衰退）將是深度且長期的」。

他指出，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、華爾街、倫敦金融城都說，「嘿，我們將會軟著陸，但是過去60年的美國貨幣史中，從沒有過在通膨高於5%（目前為7.1%）、失業率低於5%（現為3.7%）的情勢，然後要升息對抗通膨的情況下，還可以軟著陸，經濟總會硬著陸」。

羅比尼說，歐洲的情勢「糟多了，英國已陷入停滯性通膨，通膨率高於10%，就連英格蘭銀行（BOE，央行）都預期經濟至少會負成長五季…英國人又用脫歐搬石頭砸自己的腳，所以還會有另一波停滯性通膨震撼」。

羅比尼認為，全球和美國經濟正面臨兩大威脅，首先是美中緊張升高，可能導致更多貿易戰和去全球化，加劇全球通膨，而且他在10月美國全面對中國管制先進半導體時，就認為第三次世界大戰已開始了，這種貿易敵意將無遠弗屆，因為很快所有東西都會配備晶片，他指著一瓶氣泡水說，「就連瓶子都將有5G晶片」。

另一個威脅是債務問題。由於公共和民間債務已如此之高，占全球國內生產毛額（GDP）比率從1999年的220%，攀高到2019年的350%，由於央行升息抑制通膨，債務成本正在飆高，可能導致債務危機。

被問到最能反駁他悲觀論調的事物時，他認為是科技，他看好核融合前景，但主張「將需花上15年至20年，但15年至20年後，我們就完了」。

針對投資人，羅比尼再度認為該避開股票，選擇短期債券、貴金屬等黃金、甚至購買土地。雖然利率升高已導致房地產價格跌，但羅比尼認為央行將會退縮，只要土地對環境變遷有韌性，會是不錯的避險資產。

不過，他確實也對自己的悲觀前景提出警告，他知道人們把他形容為「壞掉的時鐘」，「一天總會正確兩次」，但「沒人能一直正確預測未來」。