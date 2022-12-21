美明年將成原油淨出口國

俄烏戰爭刺激市場對美國能源的新需求，美國明年底的石油出口可望超過進口。（路透）

美國在過去幾年已成為全球原油出口大國，但自二次世界大戰以來，出口量一直沒超過進口量。這種情況可能在明年出現變化。

路透報導，美國賣給其他國家或地區的原油，現已達到每天340萬桶的創新高水準，汽、柴油燃料等煉油製品的出口每天也有300萬桶。美國同時是液化天然氣 （LNG）出口大國，預計未來數量還會再增加。

由於美國每日消耗原油2,000萬桶，是全球最多，產量卻從未超過每天1300萬桶，所以一直到最近都還是原油進口國。

官方上個月公布的最新數據顯示，美國原油淨進口降到每天110萬桶，為2001年開始記錄以來最低，遠少於五年前的每天逾700萬桶。原因包括俄烏戰爭爆發後，制裁措施衝擊俄國石油 和天然氣出口，以及華盛頓釋出緊急戰略儲油以因應汽油價 格飆升。

能源研究機構Vortexa的市場分析師拉薩德表示：「俄烏戰爭刺激了市場對美國能源的新需求，假設頁岩油生產加速，到明年底的石油出口應該能超過進口。」

美國想成為原油淨出口國，不是提高產量，就是減少消費。明年石油需求預估會成長0.7%至每天2051萬桶，這意味產量要增加。

美國的石油產量已超過全球其他國家，包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯。美國頁岩油田正在老化，今年生產成長緩慢。明年總產量可達創紀錄的每日1234萬桶—前提是油價有利可圖到足以鼓勵鑽探商增加開採。

在液化天然氣方面，歐洲需求增加和價格飆升，推動美國2022年上半年的出口超過卡達和澳洲，居全球之冠。Kpler分析師史密斯估算，隨著歐洲爭先恐後填補今年冬天的耗用量，美國2023年液化天然氣出口可能繼續上升。