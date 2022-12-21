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黑田震撼 日銀超寬鬆轉向

編譯任中原、葉亭均／綜合報導
日銀總裁黑田東彥。（路透）
日銀總裁黑田東彥。（路透）

日本銀行（央行）20日意外調整貨幣政策的「殖利率曲線管控」（YCC）措施，提高10年期公債殖利率區間上限，形同允許利率溫和上升，投資人認為此舉預示超寬鬆政策將轉向，日圓盤中強升逾3%，債券殖利率上揚。日銀總裁黑田東彥在明年4月任期屆滿前，帶給市場「黑田震撼」。

日銀20日決議，維持短期利率為負0.1%不變，10年期公債殖利率目標也保持在零左右，但意外放寬允許日債殖利率波動的區間，從正負0.25%，提高到正負0.50%。

市場認為，黑田意外轉「鷹」，日銀此舉顯然是允許利率水準溫和上升，預示日銀政策將轉向正常化，日圓兌美元20日一度狂升3.6%至132.0日圓，為8月中以來最高，日股重挫2.5%。影響並擴及全球金融市場，歐、亞股全倒。歐美公債殖利率上揚，價格反向走跌。

日本是全球最大的債權人，如果國內金融情勢緊縮，日本投資人將把大筆資金匯回國內，且日銀是目前唯一仍維持超低利率的主要央行，若政策也轉向緊縮，影響與重要性不言而喻。

黑田則強調，這項調整是要改善債市機能，強化貨幣寬鬆措施的可持續性，並非緊縮貨幣政策，「這不是升息。調整YCC區間並非暗示YCC結束，也不是（寬鬆）退場策略」。他也重申，現在要討論寬鬆政策退場還太早。

但他之前再三表示，放寬日債殖利率波動區間就相當於是升息，市場因而認為這項調整是在為未來升息鋪路。道富公司分行經理巴特指出，日圓非常可能今年內就升破130日圓。摩根大通也說，日銀的作法將使市場開始預先反應日銀下一步，「可能引發日債殖利率的另一輪漲勢，挑戰0.5%上限，並進一步推升日圓，且還會吸引更多日資回流日本」。

彭博策略師指出，若美國通膨壓力繼續減輕，明年日圓估升至125以上。

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