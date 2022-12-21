百萬級投資人 看空明年美股

根據CNBC最新調查，擁有100萬美元或更多可投資 資產的投資人，押注明年美股 會有兩位數的跌幅，這是他們自2008年來對前景最悲觀的一次。

調查顯示，高達56%受訪者看空美股，預測標普500指數 2023年將下跌10%，近三分之一甚至說跌幅超過15%。他們也預期，個人財富將因股市下跌而縮水。被問到明年個人財富面臨的最大風險時，28%說是股市，占比最高。

與CNBC一起進行調查的Spectrem集團總裁沃普說，通膨、升息和經濟衰退的可能性，都困擾有錢投資人。他們預測明年比今年更糟。

逾三分之一的百萬富翁預估自己明年整體投資報酬率會是負數（股票之外還包括債券和其他類別）。大多數人說報酬率不到4%，由於短期公債殖利率高於4%，所以這個報酬率很低。

他們看空經濟，60%認為經濟到2023年會「疲弱」或者「疲弱很多」。

然而，這些百萬富翁間的看法也因年齡差距存在落差。81%千禧世代百萬富翁預期，自己的資產到明年底會增加，近一半或46%預估可成長10%或更多。相較下，大多數或61%的嬰兒潮世代卻預期他們的資產到明年底會減少或「少很多」。逾半數千禧世代百萬富翁看好標普500指數明年上漲10%。