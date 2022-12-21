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美最大加密幣交易所 股價跳水

編譯葉亭均／綜合報導

由於加密貨幣與整體市況不佳，美國最大公開上市的加密貨幣交易所Coinbase股價自去年11月攀抵發行後新高，之後持續走低，迄今已重挫近90%，市值甚至不及源於一場玩笑的迷因幣狗狗幣（Dogecoin）。

隨著市況低迷，投資人將代幣撤離交易所，甚至撤出加密資產，使得Coinbase成為受衝擊最深的加密公司之一。Coinbase今年來已裁員逾18%，相當於1,200名員工，財務長甚至表示，正以更保守的立場為2023年做準備。

Coinbase股價2021年11月觸及高點後迄今重挫近90%，19日又下跌3.9%，盤中一度跌到34.51美元的紀錄新低。巴隆周刊（Barron's）報導，2021年12月時，這家公司每股328美元，全年營收達78億美元，市值一度超過850億美元，截至19日收盤市值連80億美元都不到。

相較下，狗狗幣在馬斯克10月收購推特之後出現大幅反彈，但隨著加密貨幣交易所FTX倒閉，狗狗幣價格又跟著整體加密幣市場下跌，但根據coinmarketcap網站的資料，狗狗幣目前市值仍有將近99億美元。

市值指標未必能完全反映這些資產的內在價值，但卻凸顯在市場高度動盪的情況下，迷因幣的表現居然也能超過一家大型數位資產交易所。

線上交易平台Pluto執行長森斯伯瑞表示：「我不認為可從狗狗幣市值超越Coinbase看出什麼重大意義，除了加密市場現在如此動盪，以至於好的資產受重創，愚蠢的表現相對好。」

狗狗幣在10月底曾經大漲一波，馬斯克表示特斯拉客戶或許可採用狗狗幣購買該公司電動車。狗狗幣已開始在幣安和Coinbase等加密貨幣交易平台廣泛交易。

加密投資公司Satori Research執行長Teong Hng表示：「狗狗幣是一個簡單易懂的笑話，一路闖關登上冠軍寶座。」

狗狗幣 貨幣 馬斯克

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