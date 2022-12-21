誰接馬斯克？ 推特新CEO市場點將

CNBC報導，馬斯克 正積極物色推特 新執行長。上周日他上推特進行民調，詢問網友自己是否該辭去推特執行長一職，結果57%投贊成票。雖然馬斯克本人至今還沒有對此發表評論，但要求他儘早退出推特經營的壓力有增無減。

特斯拉 股價19日收跌0.2%，兩年來首度跌破150美元。自從他入主推特以來，特斯拉股價大跌34%，今年累計跌逾60%。歐本海墨（Oppenheimer）分析師羅施下調對特斯拉的評級，理由是馬斯克擁有和管理推特，推動了一些引發爭議的措施，可能引發用戶和廣告商反彈出走，進一步侵蝕推特的財務狀況，迫使馬斯克賣出更多特斯拉股票來彌補現金缺口。就連美國民主黨參議員華倫也施壓特斯拉董事會，要處理馬斯克在推特的角色對特斯拉造成的風險。

有人已主動請纓希望接掌推特，包括前T-Mobile執行長雷格爾、麻省理工學院人工智慧研究人員富利曼，還有饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）。

CNN另盤點一些條件很好的候選人，如臉書前營運長桑柏格和前技術長斯科洛普夫（Mike Schroepfer），但要他們點頭非易事。

報導說，最可能潛在人選，是以下幾位現正協助馬斯克管理推特的左膀右臂：

投資人卡拉卡尼斯：他在達康榮景期以記者身份崛起於科技界，曾支持Uber和Robinhood。Craft Ventures合夥人薩克斯：他和馬斯克同是最初創辦PayPal成員之一，後來又創辦企業通訊平台Yammer，2012年以12億美元賣給微軟。他堅定支持馬斯克。