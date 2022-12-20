德化學巨擘BASF 藉AI助攻日農業

德國化學巨擘巴斯夫（BASF）憑藉人工智慧（AI ）工具，幫助日本 農民因應人力吃緊問題，成功在盛產稻米的日本取得一席之地。

位於日本埼玉縣的山崎稻米公司，今年起採用BASF的Xarvio智慧農地管理系統，只須五位農民就可管理約100公頃農地。

Xarvio系統接收衛星和天候資料後將提供即時分析，並具備自動化地圖功能，可計算出每塊農地所需的肥料用量，並把這些數據傳送至配備GPS衛星定位系統的耕作設備中。

山崎稻米社長山崎義夫表示，這個AI工具每日都會提供建議，已幫助部分農地提升多達25%收成。

他說：「我們可透過智慧手機 和其他裝置看到每塊稻田每分鐘的生長細節。多虧這套AI設備，我們能在最佳時機噴灑適量的肥料。」Xarvio的機器學習內容包含超過十年的農作物數據和全球科學論文。

BASF去年4月起透過日本最大的農業合作集團全國農業協同組合聯合會（全農），開始提供Xarvio服務。BASF表示，這個AI系統在日本約100處農地測試水稻白葉枯病，警示準確率超過97%。在大約80%情況下，Xarvio能在三日內偵測到稻熱病的存在和水稻發病時間，有助農民迅速控制損失。