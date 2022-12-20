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摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

亞洲央行升息近尾聲

編譯任中原／綜合報導
南韓受美國景氣下滑的影響最大，可能率先改變緊縮政策。（歐新社）
南韓受美國景氣下滑的影響最大，可能率先改變緊縮政策。（歐新社）

南韓、泰國、印度等亞洲多國央行預料明年將脫離升息陣營，主因美元匯率過頂，各國通膨減緩，全球景氣滑坡對亞洲經濟衝擊加重；加上多國負債沉重，難以承受持續升息壓力。

日經新聞報導，今年來美元強勁升值，對亞幣造成重大壓力，迫使亞洲各國央行跟進升息及干預匯市；但現在美元已從高峰回落，加上亞洲各國經常帳收支改善，對外債依賴度下降，且擁有雄厚外匯存底，都有助於各國擺脫美元升值壓力。摩根士丹利經濟學者預測，「我們認為美元已越過頂峰，整個2023年將回貶」。這意味亞洲各央行的升息周期已接近尾聲。

南韓可能率先改變緊縮政策，因南韓受美國景氣下滑的影響最大；且央行從2021年8月就率先升息，總升息幅度達2.75個百分點（11碼），重創家庭財務。惠譽機構指出，南韓公司債市場持續緊縮，且經濟走軟，家庭房貸壓力沈重，使央行不得不審慎行事；預料南韓緊縮周期「即將觸頂」。

泰國家庭同樣負債沉重，且集中在高利率的卡債及個人貸款。央行今年三度升息，每次1碼。央行助理總裁迪斯亞塔19日暗示，明年下半年將停止升息。野村控股預測明年元月將升息1碼，為1.5%，這可能是最後一次，並預測明年5月通膨率將回降到1~3%。印度也無法擺脫全球經濟走軟的拖累。野村預測，高通膨將持續到明年第1季，但經濟成長減緩及原料價格下跌有助壓低通膨，「我們相信升息周期只剩最後一步」。印尼及菲律賓央行明年仍將密切關注物價走勢，預料要到2024年通膨率才可能回降到2~4%目標區。菲律賓央行預測通膨將於今年12月觸頂。中國預料仍將反向操作。人民銀行今年元月及8月各降息10基點；4月及12月並兩度降低存準率，從8.4%降到7.8%，人行明年仍將繼續放鬆信用。

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