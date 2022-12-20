歐盟能效新規 衝擊面板廠

歐盟將執行更嚴苛的能源效率指數計畫，友達、群創營運更形險峻。圖為友達85吋8K面板。（圖：友達提供）

面板市場買氣低迷之際，歐盟 委員會將在明年3月執行更嚴苛的能源效率指數 計畫，目前市售的8K電視都不符標準，最嚴重恐全面禁售，重創面板重要出海口，友達、群創等面板廠營運更形險峻。

法人指出，8K電視是當下相對高階、利潤相對好的產品，且多朝大尺寸發展，是面板廠重要的出海口，加上歐盟是全球8K電視最重要的市場，歐盟委員會此舉將使得面板市況雪上加霜。業界評估，電視品牌廠仍需一至二年更改設計才能讓8K電視功耗符合歐盟標準，「緩不濟急」。

面板市況低迷超過一年，友達、群創均朝利基型產品發展，藉此避開一般產品報價不振衝擊，8K高階大尺寸面板就是主軸之一。然而，歐盟最新規範將打亂面板廠朝超大尺寸8K面板布局的腳步。

義大利 媒體DDAY報導，歐盟委員會制定更加嚴苛的能源效率指數計畫，將在2023年3月執行，規定65吋電視功耗不高於116瓦，75吋電視必須低於141瓦，85吋則要低於169瓦。按照這樣的標準，現在市場上的所有8K電視都不合規，最嚴重恐遭禁售。

業界評估，歐盟新規範主要影響三星、LG、索尼等電視品牌在歐洲銷售，但這些主要電視品牌LCD面板都採外購策略，仰賴友達、群創等面板廠供貨。歐盟新規範上路後，將打亂電視品牌廠銷售節奏，直接受影響的就是對友達、群創等面板供應商的採購量。

今年下半年以來，全球消費市場市場買氣急凍，尤其手機、PC及電視等產品受影響更是顯著，歐盟祭出新規定，市場預期將讓原本的陷入谷底的消費電子產品買氣更雪上加霜，明年3月歐盟新規定一旦上路，更不利下游庫存去化速度。

對於面板後市，友達董事長彭双浪日前表示，產業本波修正已到達谷底，未來只會更好，不會再下修，目前市場仍持續進行庫存調整，明年面板產業回升的步調仍需視未來庫存調整情況而定。