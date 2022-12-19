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Counterpoint：印度和越南漸漸成為蘋果下一個製造重鎮

編譯劉忠勇／綜合外電
市調機構指出，鴻海可能正將多達三成產能移往印度、越南和巴西，圖為鴻海位於印度清奈的工廠。（路透）
市調機構指出，鴻海可能正將多達三成產能移往印度、越南和巴西，圖為鴻海位於印度清奈的工廠。（路透）

市調機構Counterpoint Research指出，印度越南漸漸成為蘋果（Apple）下一個製造重鎮，反映蘋果供應商設法避免集中中國，以強化供應鏈的靭性，同時考量地緣政治和公共衛生的種種考驗，其中鴻海可能正將多達三成產能移往這兩國和巴西。

Counterpoint Research分析師Ivan Lam和Shenghao Bai指出，主要電子產品製造商正加快步伐，利用各地的獎勵政策，分散在全球產能的布局。Counterpoint 指出，其實在疫情爆發且中國深受封控干擾之前，分散操作即運作多年。蘋果主要合作夥伴鴻海精密可能將多達30%的產能轉移到印度、越南、以及巴西。

分析師提醒，中國短期內不可能直接被取代，但像鴻海及和碩在內的公司正為擴大在中國以外地區組裝打下基礎。

他們寫道，「在鴻海和和碩帶領下，多家企業已經在印度投資工廠、生產線、相對先進的生產流程和人員培訓」。印度龐大的人口和高出生率使自己成為對產品具有吸引力的市場和製造基地，而越南的勞動力成本低於中國。據報告說，越南已經吸引21家蘋果供應商在當地營運。

Counterpoint指出，蘋果本身也藉由設計模組化並可跨廠生產來降低對個別業者或技術勞工的依賴。

Counterpoint分析師寫道，iPhone 14和 iPhone 14 Plus的製造難度已大為降低 ，「如今在印度的工廠，已有可能可以和中國工廠幾乎同步生產」。蘋果今年開始生產iPhone的進度也比前幾代更快。

蘋果 印度 越南

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