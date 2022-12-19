韓媒：樂金顯示器最快年底停產LCD電視面板

韓聯社19日引述產業消息人士報導，南韓面板大廠樂金顯示器（LGD）最快將在今年底停產LCD電視面板，與獲利持續下滑及中國競爭加劇兩項因素有關。（路透）

韓聯社19日引述產業消息人士報導，南韓 面板大廠樂金顯示器（LGD）最快今年底停產LCD電視面板，與獲利持續下滑及中國競爭加劇兩項因素有關。

LGD在上周的申報文件中表示，正重新評估讓南韓坡州廠停產LCD電視面板一事，但未提到停產的確切日期。LGD持續縮減LCD電視面板事業的規模，希望讓這個不斷虧錢的事業盡快在國內停產。LGD也說，該事業將在中國分階段減產。

報導指出，LGD表示將於30日宣布更多停產細節。

根據LGD的財報，上季營業損失達7,593億韓元（約5.85億美元），遠遜於去年同期繳出5,293億韓元營業利益；上季銷售年減6.3%至6.77兆韓元。

LGD在10月法說會中坦言，過去幾年受新冠疫情 帶動，個人資訊科技（IT）裝置需求大幅成長，但如今LCD及OLED面板需求正以空前的水準滑落。LGD警告，充滿挑戰的經商環境將延續至明年。此時經濟放緩風險攀升、消費信心轉弱打擊需求，且客戶正盡可能消化庫存。

面對排山倒海而來的挑戰，LGD正試圖調整策略，包括投入更多資源給IT產品的LCD面板和高利潤 率的OLED面板事業，以及擴張高價值的接單生產事業。消息人士透露，LGD也正考慮讓工廠員工休有薪假。