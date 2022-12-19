阿根廷世足三度封王 經濟上有一個巧合

阿根廷世足賽三度封王，布宜諾斯艾利斯街頭擠滿高舉國旗慶祝的民眾。（美聯社）

阿根廷18日在卡達世界盃足球 賽冠軍戰PK大戰以4比2擊敗法國，第三度封王，為這個在經濟上苦不堪言的國家帶來欣喜若狂的幸福時刻。巧的是，阿國1978年、1986、2022年三次捧回冠軍盃時，通膨都高得離譜，不是超過就是接近三位數。

阿根廷當地時間周日下午，阿國民眾身穿國旗色天藍色和白色服飾，擠爆首都布宜諾斯艾利斯市中心，大肆慶祝巨星梅西 率領國家隊拿下阿根廷的第3座冠軍金盃，這是36年來第一次出現讓人分心的事，轉移日常生活的痛苦。

成千上萬名阿根廷球迷在世足賽開踢前就千里迢迢來到卡達，這是場辛苦要昂貴的旅程，其中包括41歲的Emiliano Piano，阿根廷出賽七場，他全部到場加油，他與一位友人先到，稍後又有五人加入。對Piano和數千萬阿根廷人而言，這場勝利讓他們忘掉經濟痛苦的一年。

易發危機的阿根廷有揮之不去的通膨問題：通膨在今年初已高達50%，預計年底將接近100%。雖然就業 回升、失業率下降，但許多新找到工作的人，薪資增長低於通膨，這意味勞工失去購買力。赤貧正在增加。

但阿根廷國家足球隊似乎在這種時刻特別強悍堅韌。他們在世足賽三度封王，除今年外，前兩次是1978年和1986年，通膨率也都超過100%。

依歷史經驗，明年阿根廷的總統大選將為這個國家注入更多波動性，它的經濟已備受折磨，因為乾旱損害作物收成、預計衝擊重要大宗商品出口。阿國央行訪調的經濟學家預期，到明底底，通膨仍將保持在接近100%。