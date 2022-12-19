2022各國經濟表現排名出爐 經濟學人：「這國」大黑馬

排名包括一些意想不到的結果：排在首位的是希臘、日本和西班牙分居第4名和第8名、法國和義大利並列第9名、英國和美國分居第13名和第20名，至於德國表現不佳僅排在第30名。（美聯社）

過去一年對全球各國的經濟表現來說幾乎都是不利的，發達國家10%的通貨膨脹 率削減家庭收入，同時隨著全球股市暴跌15%、投資者也承受大量損失，然而這樣糟糕的總體表現下仍有一些國家表現得相當不錯。

「經濟學人」（The Economist）匯集34個主要富裕國家的5項經濟和金融指標數據，包括「國內生產毛額」（GDP）、「通貨膨脹」（Inflation）、「通貨膨脹幅度」（Inflation Breadth）、「股市表現」（Stockmarket Performance）和「政府債務」（Government Debt）。

根據每個經濟體在每項指標上的表現對每個經濟體進行排名後得出結果，排名包括一些意想不到的結果：排在首位的是希臘、日本和西班牙分居第4名和第8名、法國和義大利 並列第9名、英國 和美國分居第13名和第20名，至於德國表現不佳僅排在第30名。

不過經濟學人也提到2022年贏家和輸家之間的差距應該不會持續到2023年，包括南歐經濟增長在人口迅速老齡化和高額債務的拖累下肯定會回落到不出色水平，也有跡象表明在美國和英國等國家，隨著高通膨緩和，從而幫助提升排名。