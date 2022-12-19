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歐盟排碳交易制度 更嚴格了

編譯任中原／綜合報導
歐盟各國針對強化並擴大碳市場達成共識。（路透）
歐盟各國針對強化並擴大碳市場達成共識。（路透）

歐盟各國18日針對強化並擴大碳市場達成共識，排碳量交易將擴大到取暖與道路運輸部門，要求發電、鋼鐵等多種產業加速減少碳排量，並涵蓋船運業。

另一方面，歐盟要開徵碳邊境稅的計畫，已引發貿易夥伴批評為保護主義政策，並磋商爭取豁免條款等彈性措施。

歐盟各會員國代表與歐洲議會在18日達成臨時協議，排碳交易制度（ETS）將更加嚴格。

相較於原先規定，製造業及電力業擁有的12,000項設施2024~2026年碳排量須減少2.2%，新協議提高減排幅度到4.3%，2027年再拉高到4.4%。

取暖與運輸燃料的碳排放交易計畫將從2027年開始實施，若天然氣及石油價格飆漲，則延後一年實施。

為緩解各國的成本考慮，歐盟將創立規模870億歐元的「氣候社會基金」，2026年啟動，供會員國政府用於補償弱勢民眾，多數資金來自於新碳交易計畫所產生的收入。

協議尚需得到各會員國及歐洲議會的正式背書。

這項協議為歐盟「綠色新政」（Green Deal）的核心背書，也顯示儘管歐洲的能源危機使一些改革比原先規劃的減碳力度稍弱，歐盟仍決心使綠色改革成為成長策略的基礎，也為企業與投資者提供更多的確定性。

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