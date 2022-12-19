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三星聯手BMW 合攻電動車電池

編譯陳律安／綜合報導

三星電子18日表示，執行董事長李在鎔已與寶馬（BMW）汽車執行長錫普斯（Oliver Zipse）在南韓會面，討論強化電動車電池領域的合作。

韓國經濟日報報導，三星表示，李在鎔17日與錫普斯在BMW的仁川駕訓體驗中心會面，討論提高電池供應量，協助BMW更積極朝電動車轉型。

三星SDI於2019年與BMW簽下規模30億美元的長期合作協議，在2031年前供應第五代電池（P5），但因消費者對BMW車款的需求激增、和電動車市加速成長，三星供應給BMW的電池規模已擴大兩倍。

除了錫普斯，李在鎔還會見了BMW的高階主管，並一睹BMW豪華電動轎車i7的風貌。這款車配備三星SDI的高效能P5電池。

三星說，P5電池與現有的電池相比，原物料成本降低20%，能量密度則提高20%，以盡可能提高電動車的續航里程，包括i7、iX、i4等BMW車款都搭載了這款電池。

為了因應電動車市的快速成長，三星SDI已將匈牙利的第二座工廠產能全開。

這座工廠供應電池給BMW和福斯。產業人士透露，三星SDI也可望對BMW供應下一代電池。

三星在2009年便與BMW聯手展開電動車研發計畫，當時由李在鎔負責與BMW的高管聯繫，此後雙方不斷加強電動車領域的合作。

三星 電動車 汽車

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