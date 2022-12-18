德媒：英特爾德國晶片廠延後開工 盼獲得更多補貼

德國媒體報導，英特爾原定明年上半年在德國東部馬德堡開設晶片廠的目標，已遭延後。（路透）

德國 媒體「民聲報」（Volksstimme）報導，英特爾原定明年上半年在德國東部馬德堡（Magdeburg）開設晶片 廠的目標，已遭延後，指稱這家半導體巨頭希望獲得更多政府補貼。

路透和彭博資訊引述報導指出，英特爾今年稍早宣布要在馬德堡興建規模170億歐元（180億美元）的晶片廠，預定明年中動土，政府計劃提供68億歐元的補助。這座工廠也是德國和歐盟要藉由提高在地製造以加強歐陸韌性計畫的核心。

但能源和原材料價格飆漲打亂了英特爾的最初盤算，隨著這座工廠的成本已接近200億歐元，現在英特爾已經不再有動工的規劃時間，希望德國政府加碼補貼。報導說，英特爾表示正在與政府討論如何支應這個資金「落差」，「這個落差是在現況下出現。我們正與政府的合作夥伴合作，推動這項計畫項目」。

彭博資訊指出，雖然英特爾還沒正式宣布延後開工，但該公司在17日發布聲明表示，在揭露馬德堡建廠計畫，「情勢已大幅改變，「地緣政治挑戰已增加，半導體的需求已下降，通膨和衰退也正在擾亂全球經濟」。

英特爾說，正在監控情勢，「將讓那些投資 能跟上市場步調」，「我們無法預測市場復甦，但我們知道市場將會復甦，一如過去在下行循環後的情況」。