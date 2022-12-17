我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

ChatGPT暴紅 開發商後年營收上看10億

編譯林奇賢／綜合報導
路透報導，OpenAI預估明年營收將達到2億美元，後年更上看10億美元。（路透）
路透報導，OpenAI預估明年營收將達到2億美元，後年更上看10億美元。（路透）

編譯林奇賢／綜合報導

近來暴紅的聊天機器人ChatGPT可創作俳句、用義大利文講笑話、還會寫論文，路透報導，據透露，OpenAI預估明年營收將為2億美元，到2024年則將達10億美元。

OpenAI是由億萬富豪馬斯克、投資人奧特曼（Sam Altman）共同成立，獲得微軟注資10億美元。消息人士透露，微軟今年尋求增持OpenAI股權。一名知情人士透露，最近的轉手售股交易，使OpenAI的估值達到200億美元。

這家新創機構已激勵對手和其他公司以OpenAI的生成式AI軟體（包含圖像生成軟體DALL-E 2）為基礎，打造應用程式（App）。根據官網，OpenAI會向開發人員收取技術授權費用，每生成2萬字的文本收費約1美分以上，以文字提示生成圖像，則每一張要價2美分左右。

OpenAI的發言人拒絕評論該公司的財務與策略。隨著ChatGPT迄今已回答超過100萬名用戶的問題，OpenAI不僅是AI服務供應商，也可能成為Google搜尋的潛在競爭者，因此引發關注。

但一些投資人仍抱持懷疑態度。

AI 投資 微軟

上一則

中國11月房產開發投資 年跌19.9% 2000年以來單月最差

下一則

歐元區綜合PMI 優於預期

延伸閱讀

會講笑話、寫論文…聊天機器人爆紅 ChatGPT怎麼賺錢？

會講笑話、寫論文…聊天機器人爆紅 ChatGPT怎麼賺錢？
微軟投資矽電池原料新創公司 電動車開發競賽加劇

微軟投資矽電池原料新創公司 電動車開發競賽加劇
美阻止微軟收購動視暴雪

美阻止微軟收購動視暴雪
FTC阻微軟併動視暴雪 巴菲特套利不成帳面反虧

FTC阻微軟併動視暴雪 巴菲特套利不成帳面反虧

熱門新聞

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

2022-12-15 16:49
「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06
喜劇演員Dave Chappelle（左）周日表演後介紹馬斯克（右）上台時， 馬斯克遭觀眾噓。（美聯社）

馬斯克周日在舞台上被噓 周一又摔下全球首富寶座

2022-12-12 20:00

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺