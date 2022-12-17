ChatGPT暴紅 開發商後年營收上看10億

路透報導，OpenAI預估明年營收將達到2億美元，後年更上看10億美元。（路透）

編譯林奇賢／綜合報導

近來暴紅的聊天機器人ChatGPT可創作俳句、用義大利文講笑話、還會寫論文，路透報導，據透露，OpenAI 預估明年營收將為2億美元，到2024年則將達10億美元。

OpenAI是由億萬富豪馬斯克、投資 人奧特曼（Sam Altman）共同成立，獲得微軟 注資10億美元。消息人士透露，微軟今年尋求增持OpenAI股權。一名知情人士透露，最近的轉手售股交易，使OpenAI的估值達到200億美元。

這家新創機構已激勵對手和其他公司以OpenAI的生成式AI軟體（包含圖像生成軟體DALL-E 2）為基礎，打造應用程式（App）。根據官網，OpenAI會向開發人員收取技術授權費用，每生成2萬字的文本收費約1美分以上，以文字提示生成圖像，則每一張要價2美分左右。

OpenAI的發言人拒絕評論該公司的財務與策略。隨著ChatGPT迄今已回答超過100萬名用戶的問題，OpenAI不僅是AI服務供應商，也可能成為Google搜尋的潛在競爭者，因此引發關注。

但一些投資人仍抱持懷疑態度。