ChatGPT暴紅 開發商後年營收上看10億
編譯林奇賢／綜合報導
近來暴紅的聊天機器人ChatGPT可創作俳句、用義大利文講笑話、還會寫論文，路透報導，據透露，OpenAI預估明年營收將為2億美元，到2024年則將達10億美元。
OpenAI是由億萬富豪馬斯克、投資人奧特曼（Sam Altman）共同成立，獲得微軟注資10億美元。消息人士透露，微軟今年尋求增持OpenAI股權。一名知情人士透露，最近的轉手售股交易，使OpenAI的估值達到200億美元。
這家新創機構已激勵對手和其他公司以OpenAI的生成式AI軟體（包含圖像生成軟體DALL-E 2）為基礎，打造應用程式（App）。根據官網，OpenAI會向開發人員收取技術授權費用，每生成2萬字的文本收費約1美分以上，以文字提示生成圖像，則每一張要價2美分左右。
OpenAI的發言人拒絕評論該公司的財務與策略。隨著ChatGPT迄今已回答超過100萬名用戶的問題，OpenAI不僅是AI服務供應商，也可能成為Google搜尋的潛在競爭者，因此引發關注。
但一些投資人仍抱持懷疑態度。
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