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法會計師所Mazars 暫停與幣圈合作

編譯易起宇／綜合報導
為加密幣交易所幣安進行「儲備證明」評估的法國會計師事務所Mazars集團，已暫停與全球所有加密客戶的業務。（路透）
為加密幣交易所幣安進行「儲備證明」評估的法國會計師事務所Mazars集團，已暫停與全球所有加密客戶的業務。（路透）

加密幣交易所幣安（Binance）表示，為該公司和其他大型加密幣交易所進行「儲備證明」（Proof of Reserves，PoR）評估的法國會計師事務所Mazars集團，已暫停與全球所有加密客戶的業務。消息一出，比特幣價格瞬跌超過2%。

根據幣安發言人16日發布的電子郵件聲明，總部位在巴黎的Mazars集團已表示，將暫停與全球所有加密客戶合作，包括Crypto.com、KuCoin和幣安。這代表著幣安目前無法與Mazars繼續合作。

Mazars集團暫停與加密幣交易所合作，讓原已脆弱的市場信心更加薄弱。

自從加密幣交易所FTX於11月倒閉以來，幣安等大型加密幣交易所已設法盡快取得所謂的「儲備證明」報告。「儲備證明」報告是指由獨立稽核機構認證，證明被稽核對象擁有足夠準備金，可支應所有客戶的存款，Mazars就是為這些交易所進行評估報告的審計公司之一。

然而，就算是儲備證明報告，也無法完全取信於外界，因為這項資料並非完整的稽核報告，僅列出廠商的資產卻未列出負債。因此，即使交易所已取得「儲備證明」，許多投資人仍決定從交易所領回自己的加密幣。

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