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Sony建新廠 擬落腳日本熊本

編譯季晶晶、記者尹慧中／綜合報導
日經報導，Sony考慮在日本熊本縣興建生產智慧手機影像感測器的新廠。（路透）
日經報導，Sony考慮在日本熊本縣興建生產智慧手機影像感測器的新廠。（路透）

日經報導，Sony考慮在日本熊本縣興建生產智慧手機影像感測器的新廠。台積電首座日本廠也落腳於熊本，如此一來Sony便可就近採購晶片。台積電一貫不評論客戶訊息，而先前日本半導體戰略最高官員甘利明已預告，將爭取台積熊本廠擴建二廠，並導入製程所需EUV設備。

報導指出，Sony計劃的這座新廠，可能耗資數十億美元，最快2024年動工，最早2025年度可以上線。在全球其他地區地緣政治風險上升之際，該廠顯然欲將零組件生產更集中在日本半導體重鎮的熊本。

這座新廠可能很靠近Sony的旗艦影像感測器工廠。台積電與Sony和電裝（Denso）合資的JASM，也在附近建新晶圓廠，預計2024年末可以開始營運，會生產影像感測器要用的邏輯晶片，一旦在2025年開始全面生產，Sony可就近採購。

Sony目前在熊本的生產設施，供應感測器給智慧手機、汽車和工業設備在內的廣泛應用，截至4月僱有3,300人，蘋果執行長庫克本周也曾前往參訪。

在2021年全球CMOS影像感測器市場，Sony的占有率是44%，遠遠超過三星電子的18%。

儘管智慧手機出貨量的成長已開始進入高原期，高階裝置正配備更大和更多的感測器。根據美國分析業者IC Insights，到2026年，全球CMOS影像感測器市場將成長到269億美元，或者是比2021年高出30%。

日本自民黨半導體戰略推進議員連盟會長甘利明日前在台日科技對話半導體關鍵技術布局與人才育成論壇上，已拋出爭取台積電在日本擴大投資設立二廠的相關訊息。

台積熊本廠目前的公開計畫是成熟與特殊製程為主，包含22/28奈米製程，以及12/16奈米鰭式場效製程專業積體電路製造服務。

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