歐元區綜合PMI 優於預期

歐元區12月綜合PMI初估值從11月的47.8升到48.8，是四個月來最高水準，也高於路透訪調經濟學家估計的48.0。（路透）

最新數據顯示，歐元區經濟景氣萎縮速度比預期緩和，但通膨降溫幅度比原先估計小，佐證歐洲央行（ECB）持續升息 抗通膨的政策立場有理。

標普全球公司（S&P Global）16日公布的採購經理人指數 （PMI）顯示，歐元區12月綜合PMI初估值從11月的47.8升到48.8，是四個月來最高水準，也高於路透訪調經濟學家估計的48.0。但這項衡量整體經濟健康度的指標一連六個月低於50，顯示景氣仍未脫離萎縮狀態，是2013年6月迄今景氣下沉持續最長的一段時期。

標普全球首席經濟學家威廉 森說：「儘管12月景氣進一步下滑顯示衰退的可能性甚高，這項調查也暗示，任何的景氣下沉將比數月前想像的來得溫和。」

歐元區12月服務業PMI從48.5攀升至49.1，是8月來最高水準，經濟學家原先預期可能持平。製造業PMI攀升至47.8，也比11月的47.1佳，主因是供應情況改善和能源短缺顧慮減輕。

同日，歐盟統計局（Eurostat）公布，歐元區19國11月消費者物價指數（CPI）年增率為10.1%，比初估值上修0.1個百分點，但仍比10月的10.6%緩和。

這是一年半來歐元區通膨首見趨緩，讓ECB在連續兩次升息3碼（0.75個百分點）後，本周得以把升幅縮減至2碼，儘管也面臨經濟景氣降溫風險。鑒於消費者物價漲幅預料到2025年底都還可能高於2%的目標，ECB總裁加拉德表示，明年頭兩次貨幣政策會議還會分別再升息2碼。

利率走高加上生活費增加的顧慮，意味歐元區需求可能進一步減弱。路透調查顯示，受訪經濟學家認為，歐元區本季和下季經濟都將萎縮，符合技術性衰退的定義。

威廉森預估，歐元區本季經濟萎縮幅度可能「略低於2%」，下季縮幅可能更輕微。