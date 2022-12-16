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彭博：蔡崇信擬出售2.6億美元阿里持股

國際中心／綜合外電
阿里巴巴共同創辦人蔡崇信。 （美聯社）
阿里巴巴共同創辦人蔡崇信。 （美聯社）

彭博資訊報導，阿里巴巴集團共同創辦人蔡崇信計劃透過摩根士丹利（大摩）出售阿里巴巴部分持股，以阿里巴巴ADR 15日的收盤價計算，這批股票約值2.6億美元。

報導指出，根據Washington Service的資料，蔡崇信本月申報將出售300萬股阿里ADR，大約占他總持股的8%。摩根士丹利、阿里巴巴和蔡崇信方面的代表均不予置評。

報導也說，蔡崇信透過位於香港的家族辦公室藍池資本公司（Blue Pool Capital），不斷擴大阿里以外的投資。藍池資本主要管理美國股票、創投和不動產等投資。

根據彭博億萬富豪指數，今年58歲的蔡崇信目前個人淨值為58億美元。出生於台灣的這位加拿大公民，1999年時辭去一份年薪70萬美元的投銀工作，加入阿里巴巴，當時月領50美元。阿里巴巴2014年掛牌上市時，他就開始陸續出脫在阿里的持股。在2017至2021年間出售價值至少33億美元的股票，除了進行個人財務規劃，也拿來作公益。

截至2022年7月15日，蔡崇信在阿里的持股比為1.4%，是他個人最大的上市資產；根據彭博財富指數，布魯克林籃網隊以及球隊主場巴克萊中心球場，是他個人資產的主要部分。阿里巴巴ADR今年來跌27%。

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