全球手遊營收 今年陷入萎縮

根據預測，今年手遊營收會比2021年少6.4%。(路透資料照片)

全球手機 遊戲市場今年營收 可能陷入萎縮，是智慧手機時代開啟以來首見，主因是廣告成本上升、消費支出下降，以及疫情 紅利消退。

英國金融時報（FT）報導，自2008年蘋果推出App Store，手遊市場迅猛成長到約1,000億美元，占遊戲業整體營收的一半。

不過，研究業者Ampere Analysis最新預測，今年手遊營收會比2021年少6.4%或60億美元，全球三大遊戲市場美國、中國和日本都疲弱。

另據資料業者Newzoo，今年營收將減少6.4%到922億美元，急劇扭轉過去的成長態勢；2021年營收增長7.4%，2020年防疫封鎖帶動虛擬娛樂熱潮，增幅更高達25.6%。

疫情期需求和獲利激增的情況已經過去了，今年，整個遊戲產業今年都面臨不景氣，另外，供應鏈問題也影響最新款遊戲機的銷售。

高人氣遊戲Candy Crush總經理葛林則對手遊的未來「非常樂觀」。他說，許多市場的智慧手機滲透率還能大幅升高。業界有人和他一樣同樣看好長期展望，但對復甦何時到來沒有共識。

歐洲大型手機遊戲開發商Playrix共同創辦人巴克曼認為，經通膨、匯率、許多外國公司面臨俄羅斯市場消失等因素調整後，今年的不景氣其實沒那麼糟。然而，他看到一個更大的問題，手遊市場正在成熟，甚至可能已經飽和。

除去年基期過高外，今年全球通膨，玩家消費力也受到影響，但相較於其他消費性電子產業動輒衰退20至30%，全球手機遊戲產業僅衰退6%，影響仍相對輕微。

台灣遊戲大廠橘子表示，去年受疫情推波助瀾，宅經濟效益來到最高峰，成長力道遠較前年強烈，但這只是特例，疫情恢復平靜後，市場需求回到過往水準，遊戲產業長期來看，依然是向上成長趨勢不變。

觀察各家遊戲商今年營收表現，橘子前11月營收106.46億元，年減0.8%，大致與去年持平，並無明顯衰退。

鈊象前11月營收108.46億元，年增4.3%，創歷史新高，全球手機遊戲市場雖呈現小幅衰退，對台廠的影響不大。