我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

零售嚴重衰退 道指跌763點

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

英國台灣商會串連在地非台商 交流成功行銷經驗

中央社／倫敦15日專電
英國台灣商會近日舉行聖誕餐會，知名冰淇淋品牌Little Moons共同創辦人Howard Wong出席分享成功創業經驗。商會會長李欣恬說，她將持續積極串連台灣與英國在地廠商、舉辦深度對談。（英國台灣商會提供）
英國台灣商會近日舉行聖誕餐會，知名冰淇淋品牌Little Moons共同創辦人Howard Wong出席分享成功創業經驗。商會會長李欣恬說，她將持續積極串連台灣與英國在地廠商、舉辦深度對談。（英國台灣商會提供）

英國台灣商會（UKTCC）近日舉行聖誕餐會，知名冰淇淋品牌Little Moons共同創辦人Howard Wong出席分享成功創業經驗。他提到，具亞洲特色的商品不一定要張揚東方色彩，深入瞭解本地市場更重要。

在倫敦市中心舉行的UKTCC聖誕餐會集合近百名英國台商、台僑與學生，經濟組組長陳志揚、台貿中心主任黃漢堂、駐英國代表處僑務組秘書廖美玲也出席，與會者來自航空、食品、金融、醫療、資訊、時尚、物流運輸、美容等產業。

Little Moons的代表性商品是麻糬冰淇淋。Howard Wong分享，他大學時期研讀財經，畢業後很快就獲摩根大通集團（JP Morgan）聘用，但一直對創業有興趣。他的父母長期在倫敦經營家庭式烘培坊，這給他靈感，決定以家族烘培坊長銷明星商品為基礎，研發新產品並創業。2010年，Little Moons問世，且很快就獲英國知名迴轉壽司品牌YO! Sushi!青睞，一舉打入餐廳通路。

在餐廳通路深耕多年後，Howard Wong轉戰零售消費市場。雖然Little Moons的麻糬與冰淇淋產品線具亞洲風味，但無論是在包裝設計、品牌形象塑造或行銷策略，Howard Wong都有意識地不張揚東方色彩，成功讓亞洲食品進入英國主流市場。

馬來西亞裔Howard Wong憑著亞洲風味產品在英國競爭激烈的食品業闖出一片天，他的經驗鼓舞了在英國經營「台灣味」商品的台商。Howard Wong提醒，深入瞭解本地市場、研擬接地氣的行銷戰略，是成功關鍵。在英國起家的Little Moons目前有高達50%產量出口至歐洲大陸，接下來將前進亞洲。

商會會長李欣恬說，她將持續積極串連台灣與英國在地廠商、舉辦深度對談。跨文化交流有助台商更深入理解英國市場，並在創業初期儘快扎根、縮短摸索期。

商會聖誕餐會獲駐英代表處支持，贊助商包括中華航空、專營台灣與亞洲特色冷凍調理食品的「漢典食品」、羽絨被品牌PEONY BOX、推廣台灣設計師商品的Taste Taiwan Design、生技公司Birmingham Biotech等在地台商。

英國 亞裔 時尚

上一則

台灣殷鑑不遠 中國保險業因應清零退場急下架防疫保單

延伸閱讀

影／英格蘭球員收養流浪貓 第一貓賴瑞也推文歡迎

影／英格蘭球員收養流浪貓 第一貓賴瑞也推文歡迎
英足球迷首度無人鬧事 歸功卡達禁酒令

英足球迷首度無人鬧事 歸功卡達禁酒令
英國防參謀長：應防中國軍力擴及大西洋

英國防參謀長：應防中國軍力擴及大西洋
快看世界／奇怪的聖誕傳統？「便便人偶」西班牙正熱售

快看世界／奇怪的聖誕傳統？「便便人偶」西班牙正熱售

熱門新聞

「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
喜劇演員Dave Chappelle（左）周日表演後介紹馬斯克（右）上台時， 馬斯克遭觀眾噓。（美聯社）

馬斯克周日在舞台上被噓 周一又摔下全球首富寶座

2022-12-12 20:00
通膨勢力在2021年初抬頭，迫使美國聯準會（Fed）2022年啟動史上最火速的升息循環，也使投資大環境出現過去50年來第三波巨變。（路透）

投資大師霍華馬克斯：50年來第三波巨變席捲市場

2022-12-14 06:01
美國最新零售銷售數據令人失望，加上央行就抑制通膨發表幾項鷹派聲明後，華爾街股市今天繼續走跌，3大指數盤中下跌逾2%。美聯社

美股盤中重挫 道指跌870點

2022-12-15 14:28

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動
南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺
全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停