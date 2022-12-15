英國台灣商會串連在地非台商 交流成功行銷經驗

英國台灣商會近日舉行聖誕餐會，知名冰淇淋品牌Little Moons共同創辦人Howard Wong出席分享成功創業經驗。商會會長李欣恬說，她將持續積極串連台灣與英國在地廠商、舉辦深度對談。（英國台灣商會提供）

英國 台灣商會（UKTCC）近日舉行聖誕餐會，知名冰淇淋品牌Little Moons共同創辦人Howard Wong出席分享成功創業經驗。他提到，具亞洲特色的商品不一定要張揚東方色彩，深入瞭解本地市場更重要。

在倫敦市中心舉行的UKTCC聖誕餐會集合近百名英國台商、台僑與學生，經濟組組長陳志揚、台貿中心主任黃漢堂、駐英國代表處僑務組秘書廖美玲也出席，與會者來自航空、食品、金融、醫療、資訊、時尚 、物流運輸、美容等產業。

Little Moons的代表性商品是麻糬冰淇淋。Howard Wong分享，他大學時期研讀財經，畢業後很快就獲摩根大通集團（JP Morgan）聘用，但一直對創業有興趣。他的父母長期在倫敦經營家庭式烘培坊，這給他靈感，決定以家族烘培坊長銷明星商品為基礎，研發新產品並創業。2010年，Little Moons問世，且很快就獲英國知名迴轉壽司品牌YO! Sushi!青睞，一舉打入餐廳通路。

在餐廳通路深耕多年後，Howard Wong轉戰零售消費市場。雖然Little Moons的麻糬與冰淇淋產品線具亞洲風味，但無論是在包裝設計、品牌形象塑造或行銷策略，Howard Wong都有意識地不張揚東方色彩，成功讓亞洲食品進入英國主流市場。

馬來西亞裔 Howard Wong憑著亞洲風味產品在英國競爭激烈的食品業闖出一片天，他的經驗鼓舞了在英國經營「台灣味」商品的台商。Howard Wong提醒，深入瞭解本地市場、研擬接地氣的行銷戰略，是成功關鍵。在英國起家的Little Moons目前有高達50%產量出口至歐洲大陸，接下來將前進亞洲。

商會會長李欣恬說，她將持續積極串連台灣與英國在地廠商、舉辦深度對談。跨文化交流有助台商更深入理解英國市場，並在創業初期儘快扎根、縮短摸索期。

商會聖誕餐會獲駐英代表處支持，贊助商包括中華航空、專營台灣與亞洲特色冷凍調理食品的「漢典食品」、羽絨被品牌PEONY BOX、推廣台灣設計師商品的Taste Taiwan Design、生技公司Birmingham Biotech等在地台商。